Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi: 'Faulü kabul etmiyorum!'

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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 3-1 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, açıklamalar yaptı.

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları;

"HAKEMİN VERDİĞİ FAULÜ KABUL ETMİYORUM"

"Bu maça her şey olarak iyi hazırlandık. Maça da çok iyi başladık, pozisyonlarımız vardı. Hakemin verdiği faulü kabul etmiyorum! Öyle bir faul yok! Öyle yerde faul yaparsan... Devre bitmek üzereydi. 43. dakikada gol yedik. İkinci yarıda gol attık. Ondan sonra pozisyonlar kötü olmaya başladı. Sakatlanan ve yorulanlar oldu. Yenilmemesi gereken gollerdi. Puan alacağımız maçtı ama istediğimiz gibi olmadı maalesef."

"HAKEMİN BİR ŞEY YAPMASINI BEKLİYORDUK"

“Vallahi ben bu hakemin bize bir şey yapacağını bekliyordum! Gerçekten bekliyordum. Biz daha önce bu hakem arkadaşla bir şey geçirdik. Bekliyorduk. Ölü ve çok iyi bir yerden, Talisca'nın rahatlıkla gol atacağı yerden faul verdi. Bizim iki tane oyuncuyu köşede düşürdüler, ne faul verdi ne kart verdi. Hakeme bakınca öyle....

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