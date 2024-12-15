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Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi

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#Hatayspor#Rıza Çalımbay#Süper Lig
Rıza Çalımbaydan hakem tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 17:01

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile Mersin'de 1-1 kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktör Rıza Çalımbay, "Sonuna kadar mücadele ettik. Bir puan bizi kurtarmaz. Bizim seri yapmamız gerekiyor." dedi.

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Çalımbay, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir lig maçı oynadıklarını söyledi.

Takımından memnun olduğunu dile getiren Çalımbay, maç boyunca iyi pozisyonlar yakaladıklarını kaydetti.

Kaçırdıklarını pozisyonlar olduğuna değinen Çalımbay, hakem kararlarını eleştirerek, şöyle devam etti:

"Hakemlerle uğraşmak istemiyorum. Avrupa'da kendi inisiyatifini kullanıyor, penaltı görüyorsa penaltısını veriyor. Ancak bizimki öyle değil. Maçın sonuna doğru yuvarlanarak dışarı çıktı ona faul verdi. O gol olsa ne olacak? Bu kadar kötü yönetmemeleri, biraz dikkat etmeleri, hiçbir takımı mağdur etmemeleri gerekiyor. Bize ne veriyorsa aynısını onlara da versin. Bugün maalesef sıkıntılıydı."

Çalımbay, aynı hakemin kendisi gelmeden önce de bir maçta Hatayspor aleyhine, kırmızı kart ve penaltı verdiğini ifade etti. Maçı bırakmadıklarına değinen Çalımbay, "Sonuna kadar mücadele ettik. Bir puan bizi kurtarmaz. Bizim seri yapmamız gerekiyor. Onun için devre arasını iyi bir şekilde değerlendirip takımımızı iyi bir yere getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

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#Hatayspor#Rıza Çalımbay#Süper Lig

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