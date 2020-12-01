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GeriFutbol Rıza Çalımbay’dan Galatasaray açıklaması! "Hakem hatalarını anlatmaya çalışırken..."
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DHA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 14:47 | Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay’dan Galatasaray açıklaması! "Hakem hatalarını anlatmaya çalışırken..."

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Rıza Çalımbay’dan Galatasaray açıklaması! "Hakem hatalarını anlatmaya çalışırken..."
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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçının ardından basın toplantısında yaptığı açıklamaların yanış anlaşıldığını ifade etti.

Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

"Merhaba, Öncelikle herkese sağlıklı günler dilerim. Dün akşam maç sonu yaptığım açıklamalarda hakem hatalarına dikkat çekmeye çalışırken verdiğim Galatasaray maçı örneğinin yanlış anlaşıldığını ve örneklerimin başka olumsuz durumlara çekilmeye çalışıldığını fark ettiğim için bu açıklamayı yapma gereği duydum. Son zamanlarda beni ben yapan futbolu konuşurken, ne kadar zorlandığım hatta hakem hatalarını konuşmaktan futbolumuzu konuşamadığım gerçeğinin tüm kamuoyu farkındadır. Covid-19 sürecine, sakatlıklarımıza ve dar kadro yapımıza bir de hakem hataları sıklıkla eklenince, normalde gururla ifade etmemiz gereken UEFA Avrupa Ligi temsilimizi bile gerginlik ve stres içerisinde geçirdiğimizi belirtmek durumundayım. Bu hatalar bu tempoda canımızı da yakmaya başlayınca hataları sürekli ifade etmek durumunda kaldım. Çünkü çok emek veriyoruz."

Rıza Çalımbay: Bize haksızlık yapılıyor!Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi oynamalarına rağmen basit bir golle mağlup olduklarını belirterek, "Ancak yediğimiz gol ofsayt ve hakemler vermiyor. Biz artık bize karşı yapılan hataların bilerek yapıldığını düşünüyoruz" dedi. Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise "İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Üst sıralara oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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"KONUYU BENİM GALATASARAY KULÜBÜ İLE BİR PROBLEMİM VARMIŞ GİBİ DEĞERLENDİRMEK BOŞ BİR ÇABADIR"

"Galatasaray Kulübü bu ülkenin en kıymetli kulüplerinden biridir. Hakem hatalarını anlatmaya çalışırken, verdiğim maç örneği üzerinden benim Galatasaray Kulübü'ne olan sevgimin ve saygımın sorgulanması beni son derece üzmüştür. Konuyu benim Galatasaray Kulübü ile bir problemim varmış gibi değerlendirmek boş bir çabadır. Bizler bu hafta çok önemli bir rakip karşısında ülkemizi temsil edeceğiz. Kendi içimizdeki hakem tartışmalarını ve hakem eleştirilerini de aslında yine kendi iyiliğimiz için yapıyoruz. Şimdi bir olma vaktidir. Hepinizin desteğini bekliyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek şu an düşündüğüm tek konudur. Hiç şüphe olmasın ki tüm şartlara rağmen yüreğimizle sahaya çıkıp yine elimizden ne geliyorsa yapacağız."

 

Rıza Çalımbay’dan Galatasaray açıklaması Hakem hatalarını anlatmaya çalışırken...

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