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Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe maçı yorumu: 'Galip gelmemiz gerekiyordu'

#Sivasspor#Süper Lig#Rıza Çalımbay
Rıza Çalımbaydan Fenerbahçe maçı yorumu: Galip gelmemiz gerekiyordu

Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 23’üncü haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ikinci yarı maçı kazanacak futbolu oynadıklarını belirterek, "İlk yarıda maalesef istediğimiz oyunu tutturamadık. İlk yarıdan 1-0 mağlup bir şekilde ayrıldık. Ama yine de ilk yarıda mücadele için güzel şeyler yaptık ama çok azdı. Ama ikinci yarı hem oyuncu hem de taktik değişikliği yaptık. Kanatlarımızı çok iyi kullandık. Kayodey'i forvet arkası gibi kullandık. Yani bu maçta gol atıp iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyordu. Bunun da bilincindeydik. Defansımız da öyle her topumuzun bulmadığı çok güzel bir şekilde oyuna soktular. Orta sahamız yine aynı şekilde oynadı. Kontra ataklarımız çok güzel ve etkili oldu. Bir gol attık ama maçın ikinci yarısı 2-3 gol atmamız gerekiyordu. Çok güzel pozisyonlarımız oldu. 2 tane direkten dönen topumuz oldu. Kalecinin kurtardığı çok güzel pozisyonlar oldu. Yani futbolda ikinci yarı kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapan bir Sivasspor vardı. Maçın ikinci yarısında tek golle yetinebildik. Ama hakikaten ikinci yarı oynadığımız oyunla maçın galibi olmamız gerekiyordu. Çünkü Fenerbahçe’ye gol pozisyonu dahi vermedik. Ta ki gol attıktan sonra biraz üstümüze geldiler. Çok tehlikeli ve kaliteli oyunculara sahip bir takım. Ama tüm mücadeleyi verip maçı berabere bitirdik. Tabii ki bütün amacımız beraberlik değildi. Ne olursa olsun hedefimiz maçı kazanmaktı. İkinci yarı oynadıkları oyundan dolayı arkadaşlarımız tebrik ediyorum. Kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yaptılar" dedi.

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#Sivasspor#Süper Lig#Rıza Çalımbay

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