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Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması! "Orada maç kazanmak kolay değil"

#Beşiktaş#Demir Grup Sivasspor#Rıza Çalımbay
Rıza Çalımbaydan Beşiktaş açıklaması Orada maç kazanmak kolay değil

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 8. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

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Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Çalımbay, ligde geçen hafta sahalarında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 gibi farklı skorla yendikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Ligde bu hafta Beşiktaş'a konuk olacaklarını aktaran Çalımbay, rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu vurguladı.

Sivasspor'un da iyi bir takım olduğunu belirten Çalımbay, "Beşiktaş'ta kimin oynayacağı belli olmayabilir ama neticede hepsi kaliteli oyuncular. Orada maç oynamak, maç kazanmak kolay değil. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kırmızı-beyazlı takımda rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösteren savunma oyuncusu Dimitrios Goutas'ın performansını da değerlendiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"İşini temiz yapıyor, hiçbir riske girmiyor ve garanti şekilde oynuyor. Dimitrios Goutas, bir stoperden beklediğiniz hemen hemen her şeyi yapıyor, bir de goller atıyor. İnşallah sonuna kadar devam eder. Böyle bir oyuncuyla çalıştığım için çok mutluyum. Dört dörtlük profesyonel bir oyuncu. Bir stoperin gidip gol pozisyonlarını değerlendirmesi müthiş bir şey. İnşallah diğer maçlarımızda da aynı şekilde görürüz."

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#Beşiktaş#Demir Grup Sivasspor#Rıza Çalımbay