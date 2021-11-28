Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş açıklaması

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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor kendi sahasında oynadığı ve 4-0 galip geldiği maçın ardından teknik direktör Rıza Çalımbay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Çalımbay, "Biz son zamanlarda sıkıntılar yaşıyorduk. Bugün de mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Ona göre hazırlandık. Karşımızdaki takım da şuan ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Ama biz bugün maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Kaçırdığımız pozisyonlar da oldu. Çok mutluyuz. Güzel bir galibiyet aldık. Bugün taraftarlarda ne olursa olsun sonuna kadar desteklediler. Taraftara da teşekkür ediyorum. Ligin ilk yarısında son 5 maçımız kaldı. Hepsi de zor maçlar. İyi takımlarla oynayacağız. Bu maçları da en iyi şekilde bitirmemiz lazım" dedi.