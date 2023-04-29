Rıza Çalımbay'dan Ali Şaşal'a: Profesyonelce davranıp çıkması gerekiyordu

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay açıklamalar yaptı.

3 gol yiyen kaleci Ali Şaşal ile ilgili konuşan Rıza Çalımbay, "Valencia'nın pozisyonunda Ali Şaşal da sakatlandı. Çıkması lazım, çıkmıyor. Ağrılarıyla oynadı. Devre arasında ayağım kötü dedi ve çıktı. Profesyonelce davranıp çıkması gerekiyordu. Biz de kaleciyi alalım, sağlam kaleciyle duralım." dedi.

"ÇOK HATALAR YAPTIK"

Gollerde çok hatalar yaptıklarını söyleyen Çalımbay, "Çok hatalar yaptık. Hele hele yediğimiz gollerde, yaptığımız ataklarda, son paslarda. Ben bu kadar beklemiyordum. 1-0'ı, 2-0'ı telafi ederiz sorun yok ama istediğimiz şeyleri yapamadık. İkinci yarı tek kale oldu ama güzel pozisyonları değerlendiremedik. Pozisyonları değerlendiremeyip böyle goller yerseniz kaybedersiniz." diye konuştu.

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KUPA MAÇI SÖZLERİ

Kupada Fenerbahçe ile oynayacakları maçla da ilgili konuşan Rıza Çalımbay, "Kupada Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta iyi bir avantaj yakalamamız gerekiyor. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"ALİ ŞAŞAL HATA YAPTI"

Bir gazetecinin, “Ali Şaşal Vural, Valencia ile çarpıştıktan sonra oyundan neden çıkmadı?” şeklindeki sorusuna Çalımbay, “Ali bence yanlış yaptı. Valencia ile sakatlandığında çıkması lazımdı. Doktorlar 'Çıkması lazım' dedi ama Ali çıkmadı. 'Devre arası neden çıkmadın' dedim. 'Oynarım zannettim' dedi. Ali büyük bir hata yaptı. O anda Ali de çıkacaktı. Sakat sakat oynadı. Ziya da 'Ayağım kötü' dedi ve çıktı. Profesyonel oyuncunun bu tür şeylere izin vermemesi gerekiyor. Ali ilk devre sakat sakat oynadı. Çarşamba günü oynayacağımız kupa maçında oynayacağını zannetmiyorum” yanıtını verdi.