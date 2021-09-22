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Rıza Çalımbay: "Yeni Malatyaspor maçı dönüm maçımızdı"

#Rıza Çalımbay#İrfan Buz#Süper Lig
Rıza Çalımbay: Yeni Malatyaspor maçı dönüm maçımızdı

Süper Lig'in 6. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oyundan kopmayıp mücadeleye devam ettiklerini ve en sonunda çok güzel bir gol bulduklarını söyledi.

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Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu belirtti.

Rıza Çalımbay, şöyle devam etti:

"Galibiyetten başka bir şey düşünmüyorduk. Futbolda her maçı galibiyet diye düşünüyoruz ama maalesef tersi oluyor. Bugün tek düşüncemiz buradan 3 puanla ayrılmaktı. Ona göre mücadele ettik. Maçın ilk yarısına baktığınızda hakikaten çok güzel pozisyonlar yakaladık, kontrataklarla ve hepsinde maalesef son paslarımıza dikkat edemediğimiz için de o pozisyonları kaçırdık. Ama ikinci yarı başladığında yine biz oyundan kopmadık, mücadeleye devam ettik. En sonunda çok güzel bir gol bulduk. Bizim üzerimizde bir stres vardı, 5 maçlık bir gerginlik vardı. Onu atmamız gerekiyordu. Onu attık, şimdi bundan sonra daha rahat, daha kendine güvenli maçlar oynayacağımıza inanıyorum."

Hem Yeni Malatyaspor hem de kendilerinin güzel bir maç çıkardığını dile getiren Çalımbay, "Gerçekten güzel bir lig maçı oldu, çok güzel mücadele oldu. İki takım da kazanmak için oynadı. Kimse beraberliği düşünmedi. Maça gelenler için zevkli, güzel bir maç oldu. Biz kazandığımız için mutluyuz. Bizim için bu çok önemliydi, dönüm maçıydı. Bundan sonra daha dikkatli oynayacağız. Çünkü biz bundan önce hem Avrupa kupaları oynadık, hem lig oynadık. Herkesten önce sezonu açtık, herkesten daha fazla maç oynadık. Ondan sonra yorgunluk, sakatlıklar bayağı bir çoğaldı. O çalkantılı dönemi yavaş yavaş atlatıyoruz. Şimdi önümüzde Karagümrük maçı var, arkasından Beşiktaş maçı var ve arkasından da ara var. Bu ara bizim için çok iyi olacak. Hem sakat arkadaşlarımız gelecek, hem de biraz daha çalışacağız. Arkadaşlarımız da dinlenecek ve ondan sonra da ligin yoğunluk temposuna başlayacağız. Bütün amacımız geçen sezonki gibi yine Avrupa kupalarına katılmak. Onu da yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

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İRFAN BUZ: MAÇTA GOL ATAN KAZANIR HAVASI VARDI

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü İrfan Buz ise önemli bir müsabakaya çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kazanmak istedik ancak 1-0 mağlup olduk, tabii ki üzgünüz. Özellikle ilk devre daha üstün oynayan taraf Yeni Malatyaspor'du. Pozisyonlarımız vardı. Genel anlamda müsabakaya bakıldığında golü atan kazanır havası vardı. Her iki taraf da mücadele etti. Bizim de direkten dönen bir topumuz var. Orada golü bulmuş olsaydık daha evvel de sanırım müsabakayı biz kazanırdık. Ancak futbolun içerisinde olan şeyler. Rakibimiz bizim duran bir topta adam paylaşımında sıkıntı yaşadığımız o zamana kadar sıkıntı yaşamadığımız pozisyonda, orada maalesef 3 oyuncu boştu, golü attılar ve müsabakayı kazandılar. Şimdi bizim için önemli olan hemen bir reaksiyon göstermek. Cumartesi günü Antalya'da oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanıp orada cevabı vermek."

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#Rıza Çalımbay#İrfan Buz#Süper Lig