Rıza Çalımbay takımıyla gurur duyuyor: "Çok iyi bir yere geldik"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü sahalarında Kasımpaşa ile oynayacakları maçı kazanarak ligi 5. sırada tamamlamak istediklerini belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde geride kalan haftada Fenerbahçe maçını kazandıkları için mutlu olduklarını aktardı.

Kritik bir maçı kazandıklarını vurgulayan Çalımbay, "Bizim 5'incilik hedefimiz vardı, her takımın hedefi var. Mutlaka bizim oradan puan veya puanlarla ayrılmamız gerekiyordu ki 5. olma şansımız olsun. Galip geldik, 1 puan öne geçtik." ifadelerini kullandı.

Takımıyla gurur duyduğunu belirten Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bana göre Fenerbahçe Türkiye liginin en iyi kadrosuna sahip, çok geniş bir kadrosu var, çok kaliteli oyuncuları var. Oradan galip gelmek kolay bir iş değil, son zamanlarda namağlup gidiyorlardı. Biz arkadaşlarımızla bir araya gelip konuştuk ve bu maçı eğer alırsak, veyahut puan alırsak hedefimiz devam eder dedik. Ama kaybedersek böyle bir hedefimiz de kalmaz dedik. O yüzden de iyi oynadık, maça iyi konsantre olduk. Tabi ki herkes farklı şeyler söyleyebilir ama biz kendimiz için, Sivasspor için, taraftarımız için o maçı oynadık. İyi de bir skor elde ettik, şu anda yolumuza devam ediyoruz."

"TEK HEDEFİMİZ MAÇI KAZANMAK"

Ligin son haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmanın çok zor geçeceğine dikkati çeken Çalımbay, şöyle devam etti:

"Büyük takımlarla oynadığımız zaman bir sorun olmuyor ama işte böyle diğer takımlarla oynadığımız zaman bana göre daha iyi konsantre olmamız gerekiyor. Çok daha iyi oyunun içinde kalmamız gerekiyor. Onun için de zor bir maç oynayacağız, bunun farkındayız. Ligin son maçı olmasına rağmen zor bir maç oynayacağız. Zor olmasının nedeni Fenerbahçe maçına çıkarken 6'ya yakın eksiğimiz vardı, şimdi o eksiğimiz 8-9'a çıktı. Oynatacak fazla oyuncumuz yok elimizde. Maçta da görecekler çoğu arkadaşlarımızı değişik yerde oynatmak zorunda kalacağız. Maalesef hem kart cezalısı olanlarımız var, hem sakat olanlarımız var. Onun için kadro açısından sıkıntılı bir maça çıkacağız. Tek hedefimiz bu maçı kazanmak. Sakat olan arkadaşlarımızın yerine oynayan arkadaşlarımız da inşallah iyi oynayacaklardır. Tek hedefimiz o maçımızı kazanıp ligi iyi bir yerde bitirmek. Ligin sonu, arkadaşlarımıza hiç bir şey söyleyemeyiz. Çünkü hakikaten oyuncularımız, teknik ekip ve yönetim olarak gurur duyulacak çok güzel şeyler yaptılar. Bizde olduğu gibi bütün oyuncularda, bütün takımlarda bıkkınlık, yorgunluk, her şey var. Onun için bu maçta ne olursa olsun herkes fedakarlık yapacak. Üst düzeyde oynayıp iyi bir galibiyetle bitirmek istiyoruz, tek düşüncemiz bu."

Çalımbay, Avrupa kupası ve ligde yoğun maçlar geçirmelerine, sakatlık, hastalık gibi olumsuzluklara rağmen başarılı bir sezon geçirdiklerini aktardı.

Kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlarda hep galibiyeti hedefleyen bir teknik adam olduğuna işaret eden Çalımbay, 18 maçtır yenilmezlik serisi yakalayan takımını kutlayarak, "Mükemmel bir istikrar yakaladık. Mükemmel oyunlar oynayarak, mükemmel galibiyetler aldık. Çok iyi bir yere geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçirdiklerini anımsatan Çalımbay, hiçbir zaman pes etmeyerek buralara kadar geldiklerini ifade etti.