Rıza Çalımbay, Sivasspor'a tarihi başarılarla veda etti!

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Demir Grup Sivasspor ile yollarını ayıran teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, kırmızı beyazlı kulüpteki ikinci dönemi 1461 gün sürdü. İlk olarak 2010-13 yılları arasında 3 sezon görev yaptığı Sivasspor’un başına 2019-20 sezonunda tekrar geçen Rıza hoca, kulüp tarihinde birçok ilke de imza attı. 2022’de Yiğidolar ilk kez Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürürken, Çalımbay döneminde Demir Grup Sivasspor ilk kez üst üste üç sezon Avrupa kupalarında mücadele etme başarısı gösterdi.

58 galibiyet, 46 beraberlik

Bu sezon ligi 14. sırada tamamlayarak beklenen başarının biraz uzağında kalsa da Çalımbay, ikinci döneminin ilk iki yılında takımı lig dördüncüsü ve beşincisi yaptı. Bu sezon yine kupada yarı finale kadar yükselen Sivasspor’daki ikinci döneminde Rıza Çalımbay 148 lig maçında takımın başında yer aldı. 58 galibiyet, 46 beraberlik ve 44 yenilgi alırken, 1.48 puan ortalaması tutturdu. Kırmızı beyazlı takım son dört sezonda 207 gol atarken, kalesinde ise 185 gol gördü.

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