Rıza Çalımbay, Sivasspor taraftarından destek istiyor

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Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Çalımbay, ligde dün Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek, bu sezonki ilk galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Çalımbay, Avrupa kupalarından elendikten sonra lige odaklandıklarını vurgulayarak, "Bizim için başlangıç maçımız Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe maçını iyi bir şekilde atlattık. Buradaki Gaziantep maçında da kötü oynamadık, iyi oynadık. Beklemediğimiz bir anda gol yedik son dakikalarda. Bunlar olabilir, futbolun içerisinde olan şeyler ama son oynadığımız Malatya maçında kazanmamız için ne gerekiyorsa yapmamız lazımdı. Böyle de bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Biz sadece 1 galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Ligde peş peşe iki önemli karşılaşmaya çıkacaklarına dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti:

"Karagümrük ve Beşiktaş maçları da bizim için çok önemli. Bu maçlardan mutlaka iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Karagümrük iyi ve ters bir takım, çok dikkat etmemiz gereken bir takım. Sahamızda oynayacağımız bu maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor ki Malatya maçının galibiyet değeri daha da artsın. Ondan sonra Beşiktaş ile oynayacağız. O maç da zor çok geçecek. O yüzden bizim açımızdan zor bir maç olacak. Anadolu takımı olarak geçen sezonki gibi bu sene de ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Daha iyi çalışacağız ama bu sene lig zor. Kötü takım yok gibi, herkes düzenli oynuyor, iyi transferler yaptı. Onun için zor bir lig olacak, hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yönümüzü çizmemiz ve belirlememiz gerekiyor."



- Taraftara destek çağrısı



Rıza Çalımbay, takımından ve oyuncularından çok memnun olduğunu belirterek, taraftarlardan da destek istedi.

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Seri galibiyetler için taraftara önemli görevler düştüğüne işaret eden Çalımbay, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Çok az taraftara maç oynuyoruz, taraftarımızın çoğalması gerekiyor. Biz taraftarımızın desteğiyle çok iyi şeyler yaparız, bundan önce yaptığımız gibi. Son 2 senedir Sivasspor takımı çok başarılı grafik çiziyor, 2 senedir Avrupa'ya gidiyor. Çok güzel şeyler yapıyoruz, bunu devam ettirmek istiyoruz. Devam ettirmemiz için bir bütün olmamız gerekiyor. Futbolcular, taraftar, yönetim hep beraber kenetlenirsek o zaman çok daha güzel şeyler yaparız. Hangi maç olursa olsun takımıma sonuna kadar güveniyorum. İnşallah ligi istediğimiz güzel bir yerde bitireceğiz."