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GeriFutbol Rıza Çalımbay: "Sivasspor her zaman başarılı olacaktır"
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İHA
Haber Giriş: 09.05.2020 - 19:01,Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: "Sivasspor her zaman başarılı olacaktır"

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Rıza Çalımbay: "Sivasspor her zaman başarılı olacaktır"
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DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün kuruluşunun 53. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Bugün 53. yılına giren Süper Lig takımlarından DG Sivasspor için tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay da kutlama mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çalımbay, “Sivasspor’umuzun 53. yılını kutluyoruz ve çok büyük başarılar diliyoruz. İnşallah her zamanki gibi çok başarılı olacaktır. Bütün taraftarımıza, bütün camiamıza hayırlı uğurlu olsun 53. yılımız” ifadesini kullandı.

Ayrıca kırmızı-beyazlı kulüp, yıldönümü için özel bir klip hazırladı. Futbolcular da sosyal medya hesaplarından kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yapılan paylaşım büyük etkileşim aldı.

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