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Rıza Çalımbay: Rövanşı en iyi şekilde bitireceğiz

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#Rıza Çalımbay#Sivasspor#Fenerbahçe
Rıza Çalımbay: Rövanşı en iyi şekilde bitireceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 00:21

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının ardından, “Ortada geçen bir maçtı. Şimdi tek amacımız rövanştaki maçı en iyi şekilde bitirmek” dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, “İki takım da bugün avantaj için oynadı. Galibiyet için oynadık. Hiçbir zaman kapanma gibi bir şey düşünmedik. Hem de 3 gün önce oynadığımız maçın da rövanşıydı. Çok iyi bir mücadele vardı ortada. Kısır pozisyonlar vardı. İki takım da istediği sonuca ulaşamadı. Fenerbahçe ile kendi sahasında oynamak çok zor. Çünkü çok büyük bir taraftara sahipler. Biz bugün daha önceki oynadığımız maçtaki hataları yapmadık. Ortada geçen bir maçtı. Şimdi tek amacımız rövanştaki maçı en iyi şekilde bitirmek” ifadelerini kullandı.

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#Rıza Çalımbay#Sivasspor#Fenerbahçe

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