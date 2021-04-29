Rıza Çalımbay: 'Mutlaka kazanmamız gerekiyordu'

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları 3 puan için mutlu olduklarını söyledi.

Takım olarak 90 dakika boyunca mücadele ettiklerini aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz konum itibarıyla yukarılara oynamak istiyorsak, bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Malatyaspor'un bulunduğu pozisyondan dolayı da zor bir maç olacağı belliydi. Gerçekten de öyle oldu. Güzel ve mücadeleci bir lig maçı oldu. Bizim güzel pozisyonlarımız vardı. Biraz son paslara dikkat edebilseydik, güzel bir skor da yakalayabilirdik.

Takımımdan çok memnunum, maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettiler. Beni en sevindiren olaylardan biri de son haftalarda oyuna sonradan giren arkadaşlarımızın çok etkili oynamaları ve skora etki etmeleriydi. Takımımı tebrik ediyorum. Kalan dört maçımız var. Bu dört maçı da çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maç, bizim için final maçı. Bütün gayemiz, tek düşüncemiz, bundan sonra oynayacağımız Gaziantep maçı."

Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

Önemli bir maça çıktıklarını, iyi mücadele ettiklerini ancak son paslarda etkisiz olduklarını ifade eden Buz, şöyle konuştu:

"Sivas'tan en az bir puanla ayrılmak istedik. İki takımın da pozisyonları vardı. Çok fazla olmasa da önemli pozisyonlar yakaladık. Golü bulsaydık 1-0 kazanmış olacaktık. Maalesef 88. dakikada gereken konsantrasyonu gösteremedik, golü yedik. Önemli bir rakibe karşı 1-0 kaybettik. Bizim adımıza tabii ki üzücü. Ancak şu var ki bugünkü müsabakayı değerlendiriyoruz, yarından itibaren tamamen Kayserispor maçına odaklanıp kendi sahamızda Allah'ın izniyle kazanacağız. Bu puanlar bizim için çok önemli. Rakip olarak da Rıza hocayı kutluyorum. 88'inci dakikada yenilmek gerçekten üzücü."