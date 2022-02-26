Rıza Çalımbay: 'Mağlubiyeti hak etmedik'

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Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor’u 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli değerlendirmelerde bulundu. Sonucun kendisini üzdüğü maçlardan birini oynadıklarını belirten Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Maçın başından sonuna kadar mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Çok güzel pozisyonlar yakaladık ve değerlendiremedik. İkinci yarıya başladığımızda da baskıyı kurduk, pozisyonlar yakaladık ama sadece birini değerlendirdik. Çok iyi mücadele eden, kazanmak için her şeyi yapan takımdık. Defansta çok bireysel hatalar yaptık. Yediğimiz goller bize yakışmayan gollerdi. Onun dışında herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Sonradan giren arkadaşlarımız da öyle. Mücadeleden memnunum ama son zamanlarda yediğimiz bireysel gollerden sorun yaşıyoruz. Bugün de söylediğimiz şekilde goller yedik. Onun dışında oyundan, bulunan pozisyonlardan, mücadeleden memnunum. Yemememiz gereken goller yiyince karşındaki takım Beşiktaş, affetmez. Mağlubiyeti hak ediyorsunuz. Oyunu çirkinleştirmeden içeride, dışarıda hedefimiz galibiyete oynamaktı. Bugün de bireysel hatalardan kaybettik. Sevindiğimiz olay maçın başından sonuna kadar mücadeleden kopmamamız. Tek üzüldüğümüz kısım, bu yıl maçlarımıza hiç bir zaman tam kadro çıkamamak oldu. Bugün tam Gradel’in maçıydı ama cezalı olduğu için faydalanamadık" diye konuştu.

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