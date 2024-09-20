Rıza Çalımbay mağlubiyeti değerlendirdi

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Sipay Bodrum FK'ya 1-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ikinci yarı bütün riskleri aldıklarını ancak son pasları istedikleri şekilde yapamadıklarını söyledi.

Çalımbay, Mersin Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın kendileri açısından kötü geçtiğini kaydetti.

İlk yarıda kötü bir şekilde geriye düştüklerini anlatan tecrübeli teknik adam, ikinci yarıya bütün riskleri alarak çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İkinci yarı bütün riskleri aldık ama son pasları bir türlü istediğimiz şekilde yapamadık. İkinci yarıya baktığınız zaman Bodrumspor'u sahasından çıkartmadık ama gol de bulamadık. Yapacak bir şey yok çünkü biz daha yeni geldik. Önümüzde büyük bir ara var. Hem milli maç arası hem bay haftası. Bunu iyi değerlendireceğiz. İyi şekilde çalışıp, çok daha iyi bir duruma kesinlikle geleceğiz. Buraya onun için geldik zaten. 'Transfer' desek yapma şansımız da zaten yok. Onun için elimizdeki kadroyla en iyisini yapacağız."