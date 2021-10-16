Rıza Çalımbay: "Maalesef beklemediğimiz goller yedik"

Haberin Devamı

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor karşılaşmasına 3 puan hedefiyle çıktıklarını ancak bir puanla sahadan ayrıldıklarını belirtti.

Karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bir seri başlatmak istiyorduk. Karşımızda yeni bir takım, yeni sistemle oynayan Antalyaspor vardı. Teknik direktör değişikliğinden dolayı oyuncuların motivasyonu en üst düzeyde olurdu. Oldu da zaten ama güzel bir lig maçı oldu. Güzel goller bulduk. Bunun devamını getirmeyi düşünüyorduk. Maalesef beklemediğimiz goller yedik. Hiçbir zaman oyundan kopmadık. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Zaman zaman hatalarımız oldu. İlk yarının sonlarına doğru istediğimiz gibi oynamadık. İkinci yarıya hem oyuncu değişikliği hem taktik değişikliklerle ilk yarıdan daha iyi oynayarak başladık. İyi şeyler yaptık ama karşımızda yeni hocalarıyla gerçekten dirençli bir takım vardı. Yine de puan puandır ama amacımız 3 puan kazanmaktı."

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: "İkinci yarı ortada, dengeli bir oyun geçti"

Haberin Devamı

Groenendijk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivas deplasmanındaki beraberliği hak edilen bir sonuç olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Maçın genelinde ilk fırsatları yakalayan takımın Antalyaspor olduğunu dile getiren Groenendijk, şöyle konuştu:

"Ancak biz bu fırsatları değerlendiremedik. Onların yakaladığı ilk pozisyon ise gol oldu. Çok erken bir gol yememize rağmen oyuncularımız iyi bir reaksiyon gösterdi. Bu golün ardından oyunu domine eden taraf bizdik. Mükemmele yakın iki gol attık. Devre arasının son dakikasında büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Bunu da şöyle ifade edebiliriz. Taç atışı önce bizim tarafımıza verildi. Bu kararla birlikte oyuncularımız ofansif pozisyonlarını kazandı. Bunun akabinde hakem anlamadığımız bir şekilde karar değiştirdi. Tacı Sivasspor kullanınca önde kalan oyuncularımızın pozisyonundan yararlanan rakip gol attı. Bu gol hayal kırıklığına neden oldu. Bu nedenle ikici yarıya asabi başladık. İkinci yarı ortada, dengeli bir oyun geçti. Beraberlik hak edilen bir sonuçtu."