Rıza Çalımbay: "Kupa maçı bizim için önemli..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Kritik müzakere görüşmeleri başladıUkrayna - Rusya savaşında son durum: Kritik müzakere görüşmeleri başladı#Ukrayna
24 saat süre verdiler Putini kına yoksa kovulursun...24 saat süre verdiler! Putin'i kına yoksa kovulursun...#Valery Gergiev
Ukraynada yaşayan Türk genci Ege Gürel, bombalama anını görüntüledi Büyük panik yaşadı: Çok şiddetli...Ukrayna'da yaşayan Türk genci Ege Gürel, bombalama anını görüntüledi! Büyük panik yaşadı: Çok şiddetli...#Ukrayna
Neden savaşıyor Çünkü kazanıyor… İşte Putinin savaşları...Neden savaşıyor? Çünkü kazanıyor… İşte Putin'in savaşları...#Ukrayna-Rusya Savaşı
Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenekUkrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!#Rusya
Rusya Ukrayna savaşının haritası Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...Rusya Ukrayna savaşının haritası! Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...#Rusya
2 ülkeden flaş karar Yola çıktılar: Bazılarımız ölecek ama...2 ülkeden flaş karar! Yola çıktılar: 'Bazılarımız ölecek ama...'#Rusya
Son dakika... Ukrayna savaşında korkunç iddia Putin, Zelenski için 400 kişilik suikast ekibi gönderdiSon dakika... Ukrayna savaşında korkunç iddia! Putin, Zelenski için 400 kişilik suikast ekibi gönderdi!#RUSYA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 28 Şubat mesajı: Milletimiz dik duranlarla, darbeye alkış tutanları asla unutmamıştırCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Milletimiz dik duranlarla, darbeye alkış tutanları asla unutmamıştır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... Türkiye ekonomisi 2021de yüzde 11 büyüdüSon dakika... Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü#Türkiye
Binance, Rusyadaki hesapların dondurmayacakBinance, Rusya'daki hesapların dondurmayacak#Binance
Piyasalar swiftle sarsıldı İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumPiyasalar swiftle sarsıldı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Dolar
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rus oligarklardan barış çağrısıUkrayna - Rusya savaşında son durum: Rus oligarklardan barış çağrısı#RUSYA
Tayvan-Ukrayna arası 8000 km ama korkuları aynı: Ya Çin de bize de saldırırsaTayvan-Ukrayna arası 8000 km ama korkuları aynı: Ya Çin de bize de saldırırsa?#Tayvan
Gece yarısı çiçekçi aradıGece yarısı çiçekçi aradı#Hülya Avşar
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Rıza Çalımbay: "Kupa maçı bizim için önemli..."

#Sivasspor#Türkiye Kupası#Rıza Çalımbay
Rıza Çalımbay: Kupa maçı bizim için önemli...

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacakları VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Haberin Devamı

Ligde 3-2 kaybedilen Beşiktaş maçında iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Çalımbay, "Maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadık. Kaçırdığımız net pozisyonlar oldu. Tek sıkıntımız yemememiz gereken goller yedik. Onun dışında takımımdan çok çok memnunum. İyi mücadele edildi, çok iyi futbol oynandı. Kapanmadık, galip gelmek için her şeyi yaptık. Takımımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında çarşamba günü oynayacakları VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi taraftardan destek isteyen Çalımbay, "Kupa maçı bizim için çok önemli. Bu maçta bizim taraftara çok ihtiyacımız var. Taraftarımızın mutlaka bu maça gelmesi gerekiyor. Kupa da hedeflerimizden bir tanesi. Onun için bu maçı mutlaka iyi bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Bu taraftarsız olmaz. Mutlaka taraftarımızın gelmesi gerekiyor. Oyuncular bile maçtan önce, Taraftar var mı, taraftar geldi mi diye soruyor. Futbolcularımız taraftarla birlikte oynamayı çok istiyor. Taraftar bizim için büyük bir güç. Bundan önceki yıllarda hep taraftarlarımızla birlikte güzel şeyler yaptık" diye konuştu.

"HERKESİN TAKIMINA DESTEK VERMESİ GEREKİYOR"

Ligde zor maçlar olduğunu söyleyen Çalımbay, "Antalyaspor ve Adana Demirspor deplasmanları bizim için çok kritik. Ligdeki en kritik maçlarımızı oynayacağız. Tek sıkıntımız her zamanki gibi sakatlarımız. Bu sezon ideal bir 11 ile hiçbir zaman sahaya çıkamadık. Hep eksikler, hep sıkıntılar oldu. Ligdeki 3 maçımızı iyi bir şekilde bitirip, Karagümrük takımını da elersek bizim için mükemmel olur. Onun için herkesin takımına destek vermesi gerekiyor" dedi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivasspor#Türkiye Kupası#Rıza Çalımbay

BAKMADAN GEÇME!

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz

BAKMADAN GEÇME!

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz