Rıza Çalımbay: Kasımpaşa maçı zorlu geçecek

Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Çalımbay, ligde geçen hafta kendi sahalarında oynadıkları ve 1-1 berabere sonuçlanan Fenerbahçe maçında galibiyeti hak eden tarafın Demir Grup Sivasspor olduğunu söyledi.

Son paslarda hata yapmalarından dolayı galibiyeti kaçırdıklarını kaydeden Çalımbay, "Özellikle maçın ikinci yarısının son bölümünde 2 tane bariz pozisyonumuz vardı. 3'e 1 yakaladık, diğerinde de 2 tane arkadaşımız bomboştu, kaleye vurduk. Bizim açımızdan güzel bir maç oldu. Daha da güzel bitirebilirdik. Penaltıdan şanssız bir gol yedik. Takımımdan çok memnunum. Haftalardır çok iyi mücadele ediyor arkadaşlarımız. Çok disiplinli oynuyorlar. Fenerbahçe maçında da galibiyeti kaçıran taraf biz olduk" diye konuştu.

"KASIMPAŞA MAÇI ZORLU GEÇECEK"

Süper Lig'de maçların kıran kırana geçtiğini söyleyen Çalımbay, ligin ikinci yarısının daha zor geçeceğini vurgulayarak, "Herkes gibi biz de transfer yapmaya çalışıyoruz. Kasımpaşa maçının ardından Aytemiz Alanyaspor ile maçımız var. Üst üste 2 tane deplasman maçımız olacak. Bundan sonra ki maçların telafisi de yok, çok zor geçecek. Onun için kadromuzu, her şeyimizi çok iyi yapmamız gerekiyor. Yönetim de biz de uğraşıyoruz. 2 tane oyuncu alacağız. 10 numara ve kanat oyuncusu. Bunların ikisinin de çok iyi oyuncu ve takıma çok büyük katkılarının olması gerekiyor. İlk yarıda yaşadığımız sıkıntılar gibi sıkıntı yaşamamak için de her türlü tedbirimizi almamız gerekiyor. Ona uğraşıyoruz. Kasımpaşa maçı iki takım için de zor geçecek ama oradan puan ya da puanlarla dönmemiz lazım" şeklinde konuştu.

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