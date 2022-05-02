Rıza Çalımbay: "Kalıp kalmayacağım belli değil"

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Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bugünkü maça tabii ki puan ve puanlar için geldik. Galatasaray’ın gücünü biliyoruz, son zamanlarda iyi oynuyorlar, iyi galibiyetleri var. Bizim buradan puan ve puanlarla ayrılmamız gerekiyordu. Hiçbir zaman korkarak oynamadık. Neticede de galip geldik. Galatasaray da galibiyet için oynadı. Çok güzel bir maç çıktı ortaya. Biz kendi sahamızda oynadığımız zaman 3-4 bin kişiye oynuyoruz, en büyük sıkıntımız o. Galatasaray mükemmel bir taraftara sahip, inanılmaz bir destek verdiler. Bu taraftar önünde yenmek kolay değil, biz bunu başardık. Arkadaşlarımdan çok memnunum. Başından sonuna maçın çok iyi bir mücadele ettiler. Kontra atağımızı yaptık, defans yaptık, gol pozisyonu bulduk; her şeyi yaptık. Bizim için lig önemli ama bizim için esas önemli olan Türkiye Kupası. Alanyaspor maçı gerçekten odaklandığımız, düşündüğümüz tek maç. Çok iyi bir oyun oynayarak galibiyet aldık, bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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"MANEVİ DESTEK VERMELERİ GEREKİYOR"



Sivasspor taraftarlarının karşılaşmalara olan az ilgisinin sorulması üzerine ise Çalımbay, "Ben 3 senedir buradayım. 2 senedir Avrupa’ya gidiyoruz ve Anadolu’da ben pek rastlamadım üst üste Avrupa’ya giden. Pandemiden önce kendi sahamızda daha çok taraftarla oynuyorduk, şampiyonluğa gidiyorduk ama işte bazı bütçe sıkıntıları, oyuncu alma sıkıntısından dolayı tamamlayamadık ligi ama Avrupa’ya gittik. Geçen sene pandemiye rağmen gittik. Biz herkesten önce sezon açtık ve Avrupa’da resmi maçlara başladık. Hem Avrupa’ya oynadık hem de ligde oynadık. Bizim takım enteresandır, ligin en yaşlı takımı. Ama çok azimli, çok istekli. Benim üzüldüğüm; çok güzel şeyler yapan bir takım. Neden öyle oluyor ben de şaşırıyorum. Manevi destek vermeleri gerekiyor. Alanyaspor maçı örneğin tarihi bir şey olacak. İnşallah kupayı alacağız. Önümüzde böyle hedef varken, birlik beraberlik olması gerekiyor ama taraftar açısından bunu bulamıyoruz" açıklamasında bulundu.

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Avrupa kupası maçlarının olmaması durumunda ligde daha da yukarıda olacaklarını vurgulayan Çalımbay, "Avrupa kupalarına katılınca çok maç oynuyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş da Avrupa kupalarına katılmasaydı onlar da daha iyi bir yerde olabilirlerdi. Trabzonspor takımı Avrupa’dan elenince sadece lig kaldı, onlar için de büyük avantaj oldu. Biz Anadolu takımıyız ve belli bir bütçemiz var, yolumuza da devam ediyoruz. Hedefimiz yine var. Kupayı aldığımız taktirde Avrupa’ya gideceğiz" dedi.



"LİG BİTMEDEN BU KARARI VERMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Çalımbay, sözleşmesi ile ilgili ise "Ben her kulüpte 1 yıllık anlaşırım. Memnunlarsa devam ederim. Kalıp kalmayacağım belli değil. Lig bitmeden bu kararı vermem mümkün değil. Hele hele bu kupa maçı varken konuşmam doğru olmaz. Kendim de Sivaslıyım biliyorsunuz. Alnımızın akıyla bırakacağız inşallah" cevabını verdi.