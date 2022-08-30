Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Rıza Çalımbay: "Hem bana hem bize yakışmadı"

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Süper Lig
Rıza Çalımbay: Hem bana hem bize yakışmadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 01:11

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısındaki aldıkları yenilgiden ders alıp hem Avrupa’yı hem de ligi çok iyi bir şekilde bitireceklerini söyledi.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor deplasmanda Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çok formda bir takımla oynadıklarını ifade ederek, "Bundan önceki maçlarında da güzel oynayıp skorlar almışlardı. Yaptığımız en büyük hata defansif açıdan hataydı. Ben öyle bir defans geride bekleme gibi bir şeyi yapmam. Ama anlamadığım tüm oyuncuların defansın önünde durması ve buna rağmen gol yemeleri oldu. Ölü toplar olsun, pozisyonlar olsun kolay gol izni verdik. İkinci yarıda 3 oyuncu değiştirdik ve önde basarak başladık. Gayet iyi şekilde gitti gol attık. Güzel pozisyonlar yakaladık. Oynadığımız ilk yarıdaki oyun bana göre çok kötüydü. Hem bana, hem bize yakışmadı. Hiçbir zaman geriye yaslanıp Beşiktaş’tan puan almak kolay iş değil. Biz üzgünüz. İkinci yarı gerçekten iyi oynayıp mücadele ettik. Gol pozisyonlarına da girdik. Bunlardan güzel bir ders alıp hem Avrupa, hem ligi çok iyi bir şekilde bitirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham
Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi

Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi!

#Koronavirüs
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak uyarısı

#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham
Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi

Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi!

#Koronavirüs
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak uyarısı

#Meteoroloji