Rıza Çalımbay, Göztepe galibiyetini değerlendirdi: 'Herkes kendine geldi'

Haberin Devamı

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Bizim mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Bizim de ilk maçımızdı. 3 günde oyuncuları hazırlamaya çalıştık. Maça gelince herkes ne yapacağımızı çok iyi biliyordu. Maçın başından sonuna kadar çok iyi şekilde oynadık. Çok güzel bir maç oldu. Buna ihtiyacımız vardı. Herkes kendine geldi. Bu maçlardan daha zor maçlar oynayacağız" dedi.

"ÇOK CİDDİ BİR SORUN YOKTU"

Mücadelede sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Rey Manaj ve Simic'in durumları hakkında gelen soruyu yanıtlayan Çalımbay, "Fazla bilgi sahibi değilim. Rey Manaj bir gün hastanede yatacak. Simic’e dikiş atıldı. Çok ciddi bir sorun yoktu. Taraftarın desteğiyle çok güzel bir maç oldu. Onlar da olmadan biz olamayız. Onlar her zaman bizim birinci adamımız" yanıtını verdi.

Haberin Devamı

"MUTLAKA GALİP GELMEMİZ GEREKİYORDU"

Aldıkları galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Bizim bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Biz oyuncularımızı çok iyi motive ettik. Herkes görevini dört dörtlük yaptı. Hatalarımız da oldu tabii ki. Her şeyden önce biz maça çok iyi başladık. Bizim puan vermeden buradan çıkmamız gerekiyordu. Futbolcular da bunu yaptı. Mutlaka galip gelmemiz gerekiyordu. Herkes kendini çok iyi şekilde maça verdi" diye konuştu.