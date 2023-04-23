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Rıza Çalımbay, görevini temsili olarak genç Abdullah'a devretti

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#23 Nisan#Sivasspor#Rıza Çalımbay
Rıza Çalımbay, görevini temsili olarak genç Abdullaha devretti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 12:49

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle görevini depremzede Abdullah Özkan'a devretti.

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6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan depremlerden etkilenen çocuklardan biri de Malatya'da yaşayan 10 yaşındaki Abdullah Özkan oldu.

Yaşadığı evin ağır hasar görmesinin ardından genç Abdullah ve ailesi, Sivas KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'ne yerleştirildi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugünkü antrenmanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıl dönümü nedeniyle görevini bir süre Abdullah Özkan'a devretti.

Rıza Çalımbay, görevini temsili olarak genç Abdullaha devretti

Takımla birlikte antrenman sahasına çıkan Abdullah, futbolculara ısınma hareketleri yaptırdı. Düdüğünü Abdullah'a hediye eden Teknik Direktör Çalımbay, yapması gereken şeyler konusunda sık sık Abdullah'a yardımcı oldu.

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Rıza Çalımbay, görevini temsili olarak genç Abdullaha devretti

Antrenmanın ardından duygularını ifade eden Abdullah Özkan, "Çok mutlu oldum. Hayalim futbolcularla tanışmaktı, gerçekleşti. Çok güzel anılarım oldu. Futbolcularla tanıştım, abilerimi çok seviyordum. Bana bu imkanı veren Rıza Çalımbay'a çok teşekkür ederim" dedi.

Kulübün İdari Menajeri Kerem Atılmaz da genç Abdullah'a Sivasspor forması hediye etti.

Rıza Çalımbay, görevini temsili olarak genç Abdullaha devretti

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#23 Nisan#Sivasspor#Rıza Çalımbay

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