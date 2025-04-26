Rıza Çalımbay: 'Galatasaray maçı 3 ihtimalli!'

Haberin Devamı

Çalımbay, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki basın toplantısında mutlak kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını vurguladı.

Ligde tutunabilme adına 3 puana ihtiyaçları olduğunu dile getiren Çalımbay, "Hala puanlara ihtiyacımız var. Maçın başından sonuna kadar gayet iyi oynadık. Bundan sonraki maçlarda inşallah daha iyi oynayacağız. Bu bizim için bir final maçıydı ve birini atlattık. Oynayacağımız maçlar var. Yani işimiz çok zor, zor bir şeyi kolay yere getirmeye çalışacağız." dedi.

"GALATASARAY MAÇI 3 İHTİMALLİ"

Maça istekli başladıklarını, neticesini de aldıklarını vurgulayan Çalımbay, "Böyle maçlarda zaten bunun üstünde bir şeyler yapmazsak bizim için sıkıntı olur." şeklinde konuştu.

Ligde Galatasaray ile önemli bir karşılaşma yapacaklarına dikkati çeken Çalımbay, "Galatasaray maçı 3 ihtimalli. O maç da bizim için çok önemli. Oradan alacağımız puan ve puanlar çok çok önemli. Mutlaka şu oynadığımız oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor ki diğer maçları iyi bitirelim." ifadelerini kullandı.