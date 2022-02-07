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Rıza Çalımbay: "Forvet sıkıntısı yaşıyoruz..."

#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Anadolu Kulüpleri
Rıza Çalımbay: Forvet sıkıntısı yaşıyoruz...

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

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Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 5-1 yenildikleri maçı değerlendiren Çalımbay, maça iyi başlayamadıklarını söyledi.

Karşılaşmada çok fazla hata yaptıklarını belirten Çalımbay, “İlk yarı bittiğinde oyuncu değişiklikleri ve taktik değişiklikler yaptık. Maç içinde yaptığımız hatalardan dolayı maçı kaybetmemiz gayet normal. Bu kadar çok hata yaparsan mağlubiyet kaçınılmaz olur. Şimdi önümüzdeki kupa maçına bakacağız. Bandırmaspor iyi bir takım. Yeni Malatyaspor'u kupadan elemişlerdi. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz” diye konuştu.

“Ligi iyi bir yerde bitireceğiz”

Ligi iyi bir yerde bitireceklerine inandığını kaydeden Çalımbay, “Taraftarlarımızla birlikte çok iyi günler yaşayacağımıza inanıyorum. Ligi iyi bir yerde bitireceğiz. Forvet sıkıntısı yaşıyoruz. Şu an elimizde sadece Olarenwaju Kayode var. Kupa maçında Kayode'ye bir şey olsa elimizde direkt oynatacağımız forvet olmayacak. İçimizden birini bulmaya çalışacağız. Yeni Malatyaspor maçı ile birlikte ligde iyi bir seri yakalamak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

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#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Anadolu Kulüpleri

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