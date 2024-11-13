Rıza Çalımbay: 'Fenerbahçe'den Emre Mor'u, Beşiktaş'tan Chamberlain'i istedik'

Haberin Devamı

Sezonun 4. haftasında Özhan Pulat'tan boşalan Hatayspor Teknik Direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay, dikkat çeken transfer itiraflarında bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının TRT Spor'a yaptığı açıklamalar:

"Oyuncular her açıdan iyiler ama bizim kurmadığımız bir kadro var. Bizden önceki arkadaşımızın kurduğu kadroydu. Biz de transfer yapmaya çalıştık ama zaman çok azdı. Emre Mor'u istedik olmadı, Trabzon'dan bir kişiyi istedik olmadı, Beşiktaş'tan Chamberlain'i istedik olmadı. Bunları alabilseydik takımımız biraz daha güçlü olabilirdi."

'SKORA YANSITAMIYORUZ'

"Tabii ki yeni bir takım alıyorsak hazırlık dönemini de yaptırmamız gerekiyordu. Öyle olsaydı daha avantajlı olurduk. Arkadaşlarımızın kurduğu takımla yolumuza devam ettik ve çok iyi maçlar oynadık ama skora yansıtamadık bunu. İlerde iyi duruma geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'ŞAMPİYONLUK KADAR ÖNEMLİ'

"Ben Anadolu takımlarında çalışmaktan çok mutlu oluyorum. Hatay'da çalışmak bence ayrı bir görev gibi geliyor bana. Bu tarz takımlara düşünmeden gidiyorum. Antalyaspor'u son sıralardan alıp 5. yaptım. Hatay'ın durumu biraz daha farklı. Hatayspor gibi bir takımı ayakta tutarsanız bu şampiyonluk kadar önemli olur."