Rıza Çalımbay: "Fayçal Fajr'dan bilgiler alıyoruz, takımıma inanıyorum..."

Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Villarreal ile oynayacakları karşılaşmada en iyisini yapmak istediklerini belirtti.

Hedeflerinin İspanya deplasmanından puan veya puanlarla dönmek olduğunu dile getiren Çalımbay, "İyi bir takımla oynuyoruz, İspanya'nın en kuvvetli takımlarından bir tanesi. Hepsinin farkındayız ve biz de iyi takımız." dedi.

Takımdaki sakat oyuncuların dezavantajını yaşayacaklarını vurgulayan Çalımbay, "Bütün amacımız Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Fayçal Fajr'ın geçen sezon İspanya'da oynadığını anımsatan Rıza Çalımbay , şöyle devam etti.

"Fayçal Fajr, Villarreal takımını iyi tanıyor. Onun verdiği bilgilere göre hareket ediyoruz. Gerçekten güçlü bir takım, her şeyin farkındayız. Hem bizim hem Türkiye için çok önemli maçlar oynuyoruz. İnşallah oradan puan veya puanlarla dönmeye çalışacağız. Takımıma inanıyorum, tek korkum sakatlıktı. Onlar da maalesef bu maçtan önce bize biraz sıkıntı yaşattı. Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye, Casimir Ninga ve Marcelo Goiano'nun sakatlıkları var. Önceden 21 kişilik kadro bildiriyorsunuz, ondan sonra onların yerine oyuncu alamıyorsunuz. Bütün takımı götürüyoruz ama sahaya eksikliklerden dolayı 17-18 kişi çıkacağız. Grubumuzdaki ilk maç çok önemli ama esas sahamızda arka arkaya oynayacağımız Maccabi Tel-Aviv ve Karabağ maçlarımız var. O maçları çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Buradan da iyi bir puanla dönebilirsek çok büyük bir avantaj yakalayacağız."



- "Takımıma inanıyorum"



Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa Kupaları'na ilk kez Denizlispor ile katıldığını ve çok güçlü rakipleri elediklerini hatırlattı.

Sivasspor ile de Avrupa'da başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Kendi gücümüze ve bütçemize göre transferler yaptık, ona göre yolumuza devam ediyoruz. Buradaki en önemli şey inanmak. Tek hedefimiz ilk ikiye girip gruptan çıkmak. Yolumuza tek tek bakacağız. Sahamızda üst üste oynayacağımız iki maç var, inşallah taraftar da alınırsa o zaman bizim için büyük bir avantaj olur. Ondan sonra deplasmanlarda muhakkak puan alırız. Takımıma güveniyorum ve inanıyorum. Geçen sezon Sivasspor güzel şeyler yaptı. İnşallah bu sene de aynısını yapacağız."



- "Başakşehir'e ve Sivasspor'a destek olunmalı"



Rıza Çalımbay, güçlü takımlarla aynı grupta yer aldıklarına dikkati çekerek, tek hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'in 21 takımla oynanıyor olmasının sıkıntısını da yaşadıklarına değinen Çalımbay, "Avrupa'dan döneceğiz, sürekli maçlar oynayacağız. Hafta arası ve hafta sonu maçlar oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un ve Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarında alacağı puanların Türkiye'nin gelecek yıllarda Avrupa kupalarında mücadele edecek takımları açısından da çok önemli olduğunun altını çizen Çalımbay, "Manevi olarak spor kamuoyunun desteğini bekliyoruz. Medipol Başakşehir'e ve Sivasspor'a sahip çıkılmalı. Her türlü destek verilmeli, manevi yönde destek olunmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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