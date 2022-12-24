Rıza Çalımbay: "Dia Saba takımdan ayrılacak"

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Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve göze hoş gelen bir futbol oynadıklarını dile getiren Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, "Maça iyi başladık. Oyunu istediğimiz gibi, hoş gelen bir oyun da oynadık. Sağdan, soldan ataklarımızı yaptık. Sivasspor’un ani bir atağıyla bir gol yedik. 75 dakika boyunca futbolumuz iyiydi. Devrenin bitimine yakın beraberliği yakaladık. İkinci yarıda da oyunumuz üstündü. Sivasspor ofansif anlamda fazla bir şey yapmadığını gördük. Futbol bu, iyi oynayıp, pozisyon bulursunuz ama top direkten dönebilir. Golü yedikten sonra da mücadelemize devam ettik. Sivasspor, sınırlarını zorladı. Zaman çalma olaylarını iyi yaptılar. Biz oyunu hızlandırmak istedikçe onlar yavaşlattı. Etkenlerden birisi de hakem olabilir. Dünya Kupası’nda gördüğümüz gibi herkes hızlandırmak için gayret gösteriyor. Türk futbolunda da oyunu hızlandırmak için, daha çabuk, sakatlık yokken oyunu yavaşlatmak doğru değil. Biz aynı oyunu iyileştirerek oynamak isteyeceğiz. Başaracağız. Rıza hoca ve Sivasspor’u galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" dedi.

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RIZA ÇALIMBAY: İYİ BİR GALİBİYET ALDIK



Puan ya da puanlar almaya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Tabii ki zor geçti. Bizim mutlaka puan ya da puanlara ihtiyacımız vardı. Bundan önceki 14 maçta hem Avrupa hem ligi götürmeye çalıştık Avrupa’yı başardık. Lider olarak çıktık. Çok mutluyuz. Türkiye’ye puan kazandırmak bizim için onur verici. Ligde sıkıntı yaşadık. Kasımpaşa maçında hedefimiz puanla almaktı. Buna ihtiyacımız vardı. İki takım da galibiyet için oynadı. Ne biz ne de Kasımpaşa geriye yaslanarak kontratak düşünmedi. İlk yarıya iyi başladık. Sonrasında biraz sıkıntı yaşadık. Devrede hem taktik hem de oyuncu değişikliği yaptık. Golleri bulduk. Maçın sonlarına doğru kontrataklardan iyi pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik. Değerlendirsek daha farklı olabilirdi. Bizim için önemliydi. İlk yarı için 3 maçımız var. 3 gün sonra Galatasaray ile oynayacağız. O maçın da zor olacağını biliyoruz. Bizim kesinlikle puana ihtiyacımız var. Hem kupada hem de Avrupa’da devam etmek istiyorsak ligde rahat olmamız gerekiyor. Herkes elinden geleni yaptı. İyi bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY’IN GÜCÜNÜ BİLİYORUZ"



Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynayacakları Galatasaray maçını da değerlendiren Çalımbay, "Galatasaray formda, kaliteli bir kadroya sahipler. Dikkat etmemiz gereken bir maç. Galatasaray’ın gücünü biliyoruz. Kendi sahamızda olduğumuz için, taraftarımız da gelirse onların desteğiyle iyi bitirmeye çalışacağız. Konyaspor ise istikrarlı bir takım. Ben deplasmanda korkmuyorum. Bizim Avrupa maçlarımıza bakarsanız deplasmanda mağlubiyetimiz yok. Kasımpaşa da deplasman maçıydı. Benim tek korkum sakatlık. Sakatlık olmazsa biz elimizden geleni yaparız" şeklinde konuştu.



"SABİ’A AYRILACAK"



Takımın önemli isimlerinden Dia Saba'nın takımdan ayrılacağını belirten Çalımbay, "Saba ayrılacak, yapacak bir şey yok. Sözleşmesi öyle. Yani büyük ihtimalle öyle olacak. Kendi kararı, biz gitmesini istemiyoruz. Kendisi, ailesiyle ilgili olduğu için çok istiyor. Biz de anlayışla karşıladık" diye konuştu.