Rıza Çalımbay: "Devre arası transfer yapmak çok zor..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıDSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması#DSÖ
İstanbula döndü, tek kelime etmedi Sözleşmedeki detay...İstanbul'a döndü, tek kelime etmedi! Sözleşmedeki detay...#Fenerbahçe
Burak Elmastan Gedson açıklaması Transferleri de açıkladıBurak Elmas'tan Gedson açıklaması! Transferleri de açıkladı#Galatasaray
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı
Son dakika: İpsalada Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldıSon dakika: İpsala'da Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı#Edirne Valiliği
Feci kazadan 4 dakika önce dikkat çeken görüntüFeci kazadan 4 dakika önce dikkat çeken görüntü#Antalya
Tam 192 omurga bulundu İyileştirmek için yapmışlarTam 192 omurga bulundu! İyileştirmek için yapmışlar#Peru
Kâbusları gerçek oldu... Ada tamamen kapandıKâbusları gerçek oldu... Ada tamamen kapandı!#Tonga
Oxford Üniversitesi açıkladı... İşte aşıdaki en şanssız grupOxford Üniversitesi açıkladı... İşte aşıdaki en şanssız grup!#Koronavirüs
İlaç devine tazminat şoku 590 milyon dolar ödeyecekİlaç devine tazminat şoku! 590 milyon dolar ödeyecek#Johnson & Johnson
Omicron’la daha da yaygınlaşan tehlike: Covid UtancıOmicron’la daha da yaygınlaşan tehlike: Covid Utancı#Covid-19
CHP heyetinin Sedef Kabaşı ziyareti... Çelik: Allah kimseyi bu duruma düşürmesinCHP heyetinin Sedef Kabaş'ı ziyareti... Çelik: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin#AK Parti
Vali Yerlikaya saat vererek uyardı: İstanbula kar sürpriziVali Yerlikaya saat vererek uyardı: İstanbul'a kar sürprizi#Meteoroloji
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan ihale açıklamasıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 'ihale' açıklaması#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladıBakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı#Mehmet Muş
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Rıza Çalımbay: "Devre arası transfer yapmak çok zor..."

#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Süper Lig
Rıza Çalımbay: Devre arası transfer yapmak çok zor...

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Sakat futbolculardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Çalımbay, “Fenerbahçe maçına da zor bir kadro ile çıktık. Gaziantep FK maçı da büyük ihtimal öyle olacak sakat arkadaşlarımız gelmezse. Bütün amacımız Gaziantep'ten puan ya da puanlarla dönmek ama kolay değil. Çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Kondisyonumuzu çok iyi şekilde kullanmamız gerekiyor, çok akıllı oynamalıyız. Gaziantep kendi sahasında iyi oynayan bir takım. Biz de iyi maçlar oynuyoruz” diye konuştu.

“Maçların telafisi yok”

Takıma güvendiğini söyleyen Çalımbay, “Elimizdeki oyunculara güveniyorum. İyi şeyler yapacağımıza da inanıyorum. Bundan sonra oynayacağımız maçlarımızın hiçbirinin telafisi yok. Onun için tüm maçlarımızı final niteliğinde oynamalıyız. Yukarıya oynamak istiyorsak mutlaka iyi bir seri yakalamamız gerekiyor. Transfer konusunu yönetimimiz ile paylaştık. Devre arası transfer yapmak çok zor. İstediğiniz oyuncuyu bulamayabilirsiniz, oynayan oyuncuyu aldığımız zaman çok pahalı olabilir, oynamayan oyuncuyu aldığınız zaman size uyum sağlayamayabilir. Bir sürü de sıkıntı yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Rıza Çalımbay: Devre arası transfer yapmak çok zor...


“Erken dönselerdi avantaj olacaktı”

Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarında bulunan Max Gradel ve Fayçal Fajr'ın kupadan elenmelerinin ardından takıma döneceklerinin hatırlatılması üzerine Çalımbay şunları söyledi:

“Biraz daha erken dönselerdi bizim için büyük avantaj olacaktı. Konuşmalarımızda onlara da hak veriyoruz. 1 aydır orada kamptalar. Bir sürü de maç yaptılar. Kamerun'dan ülkelerine geçip, oradan da Sivas'a gelecekler. Onlar da büyük ihtimal Gaziantep maçına gelirler. Oynarlar mı oynamazlar mı duruma göre bakacağız. Elimizdeki oyuncular ile iyi şeyler yapacağımıza yürekten inanıyorum. Son oynadığımız Fenerbahçe maçının ikinci yarısında mükemmel bir oyun oynadık. Hakkımız o maçta galibiyetti ama bazen futbolun içindeki şansızlıkları yaşayabiliyorsunuz; 2 topun direkten dönmesi, bir sürü pozisyonun kaçması gibi. Kim oynarsa oynasın, herkes elinden geleni vererek oynadı.”

“Bir bütün olmalıyız”

Haberin Devamı

Gaziantep FK maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bandırmaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çalımbay, Bandırma’ya ulaşımın zor olacağını ve bu konuda biraz sıkıntı yaşayabileceklerini söyledi.

Taraftara da seslenen Çalımbay, “Şu günlerde bize çok destek vermeleri gerekiyor. Kar, kış önemli değil biz herkesi tribünlerde görmek istiyoruz. Onların desteği ile güzel işler yapacağımıza yürekten inanıyoruz. Özellikle bu kadar eksiğimiz olduğu maçlarda yanımızda görmek istiyoruz taraftarımızı. Bundan önce de çok iyi şeyler yaparken, taraftarımızın desteği ile başardık. Onun için bir bütün olmamız gerekiyor. Bunu da Yeni Malatyaspor maçı ile başlatalım" diyerek sözlerini tamamladı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci