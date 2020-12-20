Rıza Çalımbay: "Çok zorluklar yaşadık"

Kulünün resmi internet sitesine açıklama yapan Çalımbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden diğer takımlar gibi kendilerinin de olumsuz etkilendiğini aktardı.



Çalımbay, böyle bir süreçte lig maçlarını oynamanın zorluğuna dikkati çekerek, "Çok zorluklar yaşadık. Bazı maçlara 13-14 kişi çıktık. Şimdi biraz daha rahatız." ifadesini kullandı.



UEFA Avrupa Ligi'nde de şanssızlıklar yaşadıklarına değinen Çalımbay, "Avrupa kupalarından tabii ki elenmek istemezdik. Son 2 maçta oyuncu bakımından şanssızlıklar yaşadık. Avrupa kupalarında çok iyi işler yapacağımıza inanıyordum ama böyle şanssızlıklar yaşayacağımızı da düşünemedik. Avrupa'da bir şeyler yapmak için çok uğraştık, ülkemize puan da kazandırdık." değerlendirmesinde bulundu.



- "Çok zor bir maç olacak ama kesinlikle hedefimiz 3 puan"



Rıza Çalımbay, artık lige odaklandıklarını ve yarın deplasmanda Konyaspor ile zor maça çıkacaklarını aktardı.



Hedeflerinin 3 puan olduğunu açıklayan Çalımbay, şunları kaydetti:



"Bu maçta galibiyetten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Orada kendi sahamızda oynuyormuşuz gibi galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Konyaspor da sezon başındaki gibi değil, toparlandı. Benim de yakından tanıdığım bir takım. Çok zor bir maç olacak ama kesinlikle hedefimiz 3 puan. Başka bir şey düşünmüyorum onu da almak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bir çıkış yapmamız gerekiyor. İnşallah bunu da Konya'da gerçekleştireceğiz."

Ziraat Türkiye Kupası'na da değinen ve son 16 turunda eşleştikleri Adana Demirspor'un Süper Lig'e yakın bir kadrosu olduğuna dikkati çeken Çalımbay, "Bunu da Trabzon'da gösterdiler. Adana Demirspor maçı da kolay olmayacak, iyi oynuyorlar, dikkat edeceğiz. Finale kadar tüm maçları iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. O zamana kadar eksiklerin aramıza döneceğini ve takımın toparlanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Çalımbay, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle bu süreçte takımdan uzak kaldığını belirterek, tüm yardımcılarına güvendiğini ve hiçbir sıkıntı yaşamadığını sözlerine ekledi.

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