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Rıza Çalımbay: 'Bugün rahatça 3 puan kazanabilirdik'

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#Hatayspor#Rıza Çalımbay#Süper Lig
Rıza Çalımbay: Bugün rahatça 3 puan kazanabilirdik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 21:55

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Bugün rahatça 3 puanı da kazanabilirdik yeter ki pozisyonlarımızı değerlendirebilseydik." dedi.

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Rıza Çalımbay, Mersin Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın kendileri için iyi geçtiğini, iyi oynadıklarını, iyi mücadele ettiklerini, net pozisyonları olduğunu belirtti.

Son pasları değerlendiremediklerini ifade eden Çalımbay, şunları dile getirdi:

"Bir tek bu maç değil. Bodrum maçı da öyleydi, Alanya maçı da öyleydi. Maalesef çok kaçırıyoruz. Pozisyon yakalıyoruz ama atamıyoruz. Bugün de aynısı oldu. Ama tabii karşımızda Trabzonspor takımı vardı. Onun için bugün rahatça 3 puanı da kazanabilirdik yeter ki pozisyonlarımızı değerlendirebilseydik. Ben oyuncularımdan çok memnunum. Gerçekten maçın başından sonuna kadar çok iyi şekilde mücadele ettiler."

Çalımbay, milli maç arasının eksikliklerini gidermek için iyi bir avantaj olduğunu belirterek, "Ondan sonra da zaten iyi bir yere geleceğimize inanıyorum ben." diye konuştu.

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- "Daha devrenin başında gol yiyoruz"

İkinci golü atamamanın sebebine dair soru üzerine Çalımbay, en büyük hatalarının kornerden gol yemek olduğunu belirtti.

Çalımbay, şunları kaydetti:

"Biz daha önce de konuştuk oyuncularımızla. Trabzon, attığı gollerin hepsini ölü toptan atıyorlar. 'Herkes adamına yakın olacak. Herkes adamını sıkı tutacak' dedik. Maalesef hem de daha devrenin başında gol yiyoruz. Bizim için en büyük dezavantaj oydu yani."

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#Hatayspor#Rıza Çalımbay#Süper Lig

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