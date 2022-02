Rıza Çalımbay: "Bugün puanı hak edecek iyi bir futbol oynamadık"

Haberin Devamı

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, çok istekli bir şekilde sahaya çıktıklarını belirterek, "Sivas ile üç maçımız vardı. Kadın Futbol Takımımızın yanı sırada bir de kupa maçımız var. Üç maçın bir tanesini kazandı. Arkadaşlar istekli ve arzulu başladılar. Kazanmak için her türlü aksiyonda bulunduk. 45’inci saniyede üst direğe vurup çizgiyi geçen bir pozisyonumuz var. Bana göre bir penaltımız da verilmedi. Futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.



Öte yandan Canel, Emre Mor’un milli takıma seçilebilecek bir performans sergilediğini ve her hafta üzerine koyduğunu belirtti.



RIZA ÇALIMBAY: BUGÜN PUANI HAK EDECEK İYİ BİR FUTBOL OYNAMADIK



Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise iki takımın da maç içerisinde fazla pozisyon üretemediğini belirterek, "Bana göre iyi bir maç olmadı. Çok değişik bir maçtı. İyi bir oyun ve pozisyonlar yoktu. Biz de istediğimiz gibi yaratamadık. Eğer penaltı olmasaydı bu maç büyük ihtimalle berabere bitecekti. Onların penaltısını verdi ama bizim penaltıyı es geçti bence. Onu da verebilirdi. Genç hakem arkadaşları bu maça vermişler. Bugün puanı hak edecek iyi bir futbol oynayamadık. Oyun olarak da bazı arkadaşlar beklentilerimizin altında kaldılar. Böyle oynadığınız zamanda ya mağlup olursunuz ya da berabere kalırsınız. Bu maç geçti artık. Daha ileride maçlarımız var. Bundan sonra oynayacağımız maçların telafisi yok" şeklinde konuştu.



"12 MAÇIMIZ VAR, HEPSİ KRİTİK"



Rıza Çalımbay ligin geride kalan haftalarında kalan bütün maçların kendileri adına kritik olduğunu belirterek, hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu vurguladı. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş maçının da kendileri adına zor geçeceklerini ifade ederek, "Biz bir Anadolu takımıyız. Bizim mutlaka eksiklerimiz oluyor. Belli bir bütçeniz yoksa transfer yapmanız zor oluyor. Paranın yettiğini alabiliyorsun. 1-2 transfer daha yapabilseydik daha değişik şeyler olabilirdi. Benim 3’üncü senem burada. Son senelerde üst üste Avrupa’ya giden takım yok gibi. Biz çok başarılı şekilde Avrupa’ya gittik. Hedefimizden şaşmıyoruz. 12 maçımız var. Hepsi kritik maçlar, telafisi yok. Bunları almamız gerekiyor. Beşiktaş maçı kolay değil. En iyi kadroya sahip bir takım. Kendi sahamızda oynayacak olmamız avantajımız olacak. Bizim bir an önce puanlar kazanmamız gerekiyor" dedi.



Öte yandan Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası’nın da kendileri adına çok önemli olduğunu ve kupada da ilerlemek istediklerini vurgulayarak sözlerini noktaladı.