Rıza Çalımbay: 'Bir tane yerli hoca yok mu?'

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Teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig'deki takımların performansı, A Milli Takım'ın Hırvatistan galibiyeti ve birçok konu hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Rıza Çalımbay'ın sözleri;

Hırvatistan, Avrupa'da final oynayan takımlardan birisi ama düşük tempo ile oynadılar bizi rahatsız etmediler. Daha fazla da atabilirdik. Bir daha öyle bir Hırvatistan yakalayamazsın. Bu da iyi bir şekilde değerlendirildi.

KÜÇÜK GÖRMESİNLER

Milli Takım'a yerli antrenör olması gerekiyor. Benim kendi fikrim bu. Geçmişe baktığınızda, en başarılı dönemde hep Türk hocalarla başarılı olmuş milli takım. Bir sürü başarılar var, hepsinde Türk hocalar var. Yabancıyı gönderiyoruz, tekrar yabancı alıyoruz. Türkiye'de bu takımı çalıştıracak yerli antrenör yok mu? Bu işi yapacak bir sürü insan var. Ben antrenörler derneği başkanı olsam üzülürüm. Türk antrenörlerini bu kadar küçük görmesinler

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BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF GELSE...

Burak Yılmaz yeni, Şenol Hoca'yla başladı, devam etti. Maça çıkması bir bakıma doğru. Şöyle doğru, onlarla çalışan Burak Yılmaz. O takımı bilen Burak Yılmaz. Beşiktaş'tan teklif gelse, tabii ki giderim. Futbol hayatıma orada başladım, orada bitirdim. Başka bir yerde oynamadım. Bir yerde başlayıp, bir yerde bitiriyorsanız müthiş bir şeydir. Futbolculuk hayatım mükemmel şekilde geçti. Antrenörlük hayatım da öyle benim. Beşiktaş zorda olsa, bana görev verseler koşa koşa giderim.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ YORUMU

Galatasaray maçı bana göre bir şanstır. O maçı kazandığınızda her şey değişir. Bambaşka bir Beşiktaş olur. Bu maçı kazanmak için iyi hazırlanmak gerekiyor. Milli araya denk gelmesi bir şans. Onu iyi değerlendireceksin. Önemli, güzel bir hedef bu. Çık, oyna, kazan, bitsin.

GÖZÜNDE BÜYÜTÜRSEN KAYBEDERSİN

Şimdi sen Fenerbahçe ile oyna, Fenerbahçe Sivas'ı yense ne olur, normal bir şey olur. Sivas, Fenerbahçe'yi yense müthiş bir şey olur. Biz mesela çok yendik. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transferlerinden dolayı fark açıldı. Bir de Adana Demirspor var. Büyük maç oynar ve gözünde büyütürsen, kaybedersin. Aciz olmayacaksın. Yenilsen bile mücadele edeceksin, pozisyona girmeye çalışacaksın. Büyüttükçe büyütüyorsun

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