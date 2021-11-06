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Rıza Çalımbay: Beklemediğim kadar kötüydük

#Sivasspor#Giresunspor#Süper Lig
Rıza Çalımbay: Beklemediğim kadar kötüydük

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş 0-0 biten karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Çalımbay, iyi hazırlandıkları maçta beklenmedikleri kadar kötü oynadıklarını belirterek, "Hafta için hazırlıklar, rakibin analizi olsun, çok iyi bir şekilde konsantre olarak buraya geldik. Burada maçın önemini de konuştuk. Ama maalesef konuştuklarımız ya tesiste ya da soyunma odasında kaldı. Özellikle ilk yarı beklemediğimiz, kötü bir maç oynadık. Sanki sahada 8-9 kişi gibiydik. Rakibe önemli pozisyonlar verdik. Bir türlü dengeyi kuramadık. Eksiklerin de etkisi oldu. Ama ben bu kadar kötü oynayacağımızı hiç düşünmüyordum. Çünkü hepsi yetenekli oyuncular. Ama kapasitemizi sahaya yansıtamadık. İkinci yarı taktik ve oyuncu değişikliği yaptık. Zayıf yanımızı söyledik. İkinci yarı dengeli bir maç oldu. Gelen bir kaç pozisyonlarımız oldu, onları da değerlendiremedik. Beklediğimizin altında futbol oynadık. 1 puan aldığımız için üzülüyoruz ama ilk yarı özellikle pozisyonlar vermiştik, bu da oyun içindeki eksiklikten kaynaklandı. Oyuncuları sahada sürekli yer değiştirdik. İkinci yarı daha iyi oynadık ama ilk yarı bizim beklediğimiz futbol ve beklediğimiz performans bu değildi. Bizim için kritik bir maçtı. Futbolun içinde bunlar oluyor. Geçen sezona benzetiyorum. Geçen sezon da çok berabere kaldık. Şu anda en çok berabere kalan takımız ama dönecek bu. Geçen sezonki gibi yine iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Bunu bir kaza olarak değerlendiriyoruz. Eksikler de katıldığında eski oyunumuza, eski agresifliğimize döneceğiz. Taraftarımızın az olması da bizi üzdü. Burada taraftarın suçu yok. Adana Demirspor maçında yapılan yanlışlardan ceza aldılar. Seyirci desteği de olmadı. Bizler de daha iyi çalışıp konsantre olacağız, oyuncularımız da kapasitelerinin üzerine çıkacaktır. Bundan sonra telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Biz zor günlere alışığız. En kısa sürede atlatmaya çalışacağız" dedi.

HAKAN KELEŞ: HER PUAN ÖNEMLİ 

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise iyi bir maç çıkardıklarını ve önemli pozisyonlar bulduklarını ifade ederek, "Rakibe çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Puan olarak telafi edemedik. Biz yeni kurulan bir takımız. Bir çok şeyi aştık. 3’üncü bölgede problemlerimiz var. Onu da aştığımız zaman çok daha iyi yere geleceğimizi düşünüyorum. Yine araya girdik. Bizden milli takılara çok oyuncu gitmiyor. Bu nedenle arada iyi çalışma fırsatı buluyoruz. Yeni bir takım olduğumuz için bize iyi geliyor. Hedefimiz bu ligde kalıcı olabilmek. Ama yeni olmanın zorlukları var. Camia olarak buna biraz daha alışmamız gerekiyor. Bu ligde her puan önemli. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor. İyi yerlere gelmek için uğraşıyor, çok çabalıyoruz. Önümüzde içeride oynayacağımız bir maç var, onu aldığımız zaman iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Ligde 2 galibiyet alan iyi yerlere geliyor. Önemli olan fikstürü iyi değerlendirmek. Lig çok uzun maraton. İstikrar önemli. Oyun istikrarımızın iyi olduğunu savunduk, bunun bize iyi şeyler getireceğine inanıyoruz. Gerekli takviyelerle ligin ikinci yarısında çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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#Sivasspor#Giresunspor#Süper Lig

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