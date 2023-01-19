Riyadh (Al-Hilal, Al Nassr) PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Messi ve Ronaldo karşı karşıya geliyor!

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Fransa şampiyonu PSG, en iyi Suudi kulüpleri Al-Hilal ve Al Nassr'dan oyuncuların yer alacağı Riyad All-Star XI ile karşılaşacak. Bu maçta, yakın zamanda Al Nassr ile anlaşan Cristiano Ronaldo, uzun süredir rakibi olan ve geçen ay Katar'da Arjantin ile ilk FIFA Dünya Kupası zaferini yeni kazanan PSG forveti Leonel Messi ile karşı karşıya mücadele edecek. Ronaldo ve Messi, Juventus'un Barcelona'yı 3-0 yendiği Aralık 2020'den beri karşılaşmadı.

Lionel Messi’nin liderliğindeki Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından oluşan seçkin bir karmayla karşı karşıya geliyor.Lionel Messi’nin liderliğindeki Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından oluşan seçkin bir karmayla karşı karşıya geliyor.

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Ligue 1 şampiyonluğu unvanını elinde bulunduran Paris Saint-Germain, geleneksel Kış Turu kapsamında Katar’ın başkenti Doha ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da kamp yapacak. Bu tur, Parislilerin Katarlı ve MENA taraftarlarıyla tanışmaları, Khalifa Stadyumu'nda antrenman yapmaları ve Katar'da bulunan partnerleriyle düzenlenen bir dizi aktivasyona katılmaları için önemli bir fırsat olacak. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın başarılı organizasyonunun ardından Katar'a yapılan bu gezinin, ülkenin spor tesislerinin yenilikçi özelliklerine ışık tutacağı öngörülüyor. Al Nassr ile imzaladığı sözleşme ile dünya basınında gündem yaratmaya devam eden Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan’daki ilk maçına Lionel Messi’nin formasını giydiği Paris Saint Germain karşısında çıkacak. Belki de bu ikilinin son kez karşı karşıya geleceği Riyad'daki mücadeleye Kral Fahd Stadyumu ev sahipliği yapacak.

RİYADH PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin karşı karşıya geleceği maç, 19 Ocak Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.