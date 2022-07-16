Riyad Bajic Giresunspor ile Süper Lig'e geri döndü!

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Süper Lig ekibi Giresunspor, İtalyan ekibi Udinese'den forma Bosna Hersekli golcüğ Riyad Bajic'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada; "Giresunsporumuz 28 yaşındaki forvet oyuncusu Riad Bajić ile anlaşma sağlamıştır. Riad Bajić, takımımızın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Riad Bajić'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İKİ DÖNEM KONYASPOR, BİR DÖNEM BAŞAKŞEHİR

28 yaşındaki Riyad Bajic, 2015 yaşında ülkesinin takımı Zeljeznicar'dan Konyaspor'a transfer olmuş, Konya'daki performansıyla 2 yıl sonra 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle Udinese'ye gitmişti. 2017/18 sezonu ikinci yarısında Başakşehir'e 1,5 yıllık kiralık gelen Bajic, 2019 yazında da Konyaspor'a kiralık gelecek sezonu eski takımında geçirmişti. Bajic daha sonra Ascoli ve Brescia gibi kulüplerde kiralık olarak forma giydi.

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Bajic Süper Lig'de Konyaspor ve Başakşehir formalarıyla çıktığı 122 maçta 35 gol atıp 11 asist yaptı. Kariyerinde toplam 292 maça çıkan Bosna Hersekli futbolcunun 82 gol ve 32 asisti bulunuyor.