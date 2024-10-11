River Plate'in gözü Mauro Icardi'de!

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Milli maçlar için lige verilen arada ülkesine dönen Galatasaray’ın yıldızı Mauro İcardi için Arjantin’den flaş bir transfer iddiası geldi.

Arjantin basınında River Plate’in Mauro Icardi’nin peşinde olduğu belirtildi. Arjantin’in köklü kulübünün golcü oyuncu için henüz resmi bir girişimde bulunmadığının altı çizilirken “Icardi’nin adı Arjantin’de giderek daha yüksek sesle yankılanıyor” yorumu yapıldı.

Galatasaray’da çıktığı 83 maçta 58 gol, 22 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki yıldızın transferindeki en büyük engelin ise bonservisi ve yüksek maaşı olduğu ifade edildi.