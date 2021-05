River Plate - Santa Fe maçında tarihi olay! 20 futbolcu pozitif çıkınca, orta saha Enzo Perez kaleye geçti

Spor Arena Dış Haber - Arjantin ekibi River Plate, Copa Libertadores grup maçında Meksika temsilcisi Santa Fe'yi konuk etti. İki gün önce River Plate'de yapılan testler sonucu köklü Arjantin ekibinde tam 20 futbolcunun koronavirüse yakalanmıştı. River Plate'de maça çıkabilecek yalnızda 11 oyuncu kalmıştı.

BÜTÜN KALECİLER POZİTİF

River Plate'in kadrosunda bulunan 4 kalecinin de testi pozitif çıkmıştı. Maçtan önce kadrosuna iki kaleci dahil etmek için CONMEBOL'e başvuran Arjantin ekibi, ret cevabı aldı.

ORTA SAHA ENZO PEREZ KALEYE GEÇTİ

Kadrosuna kaleci ekleme konusunda ret cevabı alan River Plate'de Santa Fe maçında kaleye, 35 yaşındaki Enzo Perez geçti. Enzo Perez daha önce Avrupa'da Benfica ve Valencia formaları giymişti.

RIVER PLATE'DEN TARİHİ GALİBİYET

Santa Fe karşısına yedek kulübesinde opsiyon olmadan, kalesini bir orta saha oyuncusunun koruduğu şekilde çıkan River Plate, mücadeleyi 2-1 kazandı. Ev sahibinin gollerini 3. dakikada Fabricio Angileri ve 6. dakikada Julian Alvarez kaydetti. Santa Fe'nin golünü ise 73. dakikada Kelvin Osorio attı.

ENZO PEREZ'DEN KRİTİK KURTARIŞLAR! MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

River Plate'in kalesini koruyan 35 yaşındaki orta saha Enzo Perez, Santa Fe mücadelesinde kritik kurtarışlara imza attı. Maçın hemen başında 2-0 öne geçip kendisini rahatlatan takım arkadaşlarına yaptığı kritik kurtarış ve müdahalelerle yardımcı oldu ve 3 puana katkı yaptı. 35 yaşındaki futbolcu, CONMEBOL tarafından maçın oyuncusu seçildi.

🔝 An unforgettable night for @RiverPlate and Enzo Pérez!



🔴⚪🧤 The midfielder put on the gloves and earned #BestOfTheMatch honors as #River topped @SantaFe. pic.twitter.com/z8SghkbYFd