Riva'da sürpriz zirve! Futbol ailesinden birlik-beraberlik mesajı

Haberin Devamı

Süper Lig’de yarın start alacak 2024-25 öncesi Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, TFF kurullarının başkan ve temsilcileri ile Kulüpler Birliği Vakfı Üyeleri Riva’da buluştu. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın Fransa’da bulunması nedeniyle katılamadığı toplantıda yer alan başkanlar tek tek söz alıp yeni sezon öncesi TFF yönetimi, tüm kurullar ve futbol ailesinin paydaşlarına başarılar diledi. Zirve sonrası bir açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç toplantılardan umutlu olduklarını belirtirken “Bu TFF başarırsa, futbolumuz ayağa kalkar. İnşallah Türk futbolu tez zamanda halka mutluluk verecek noktaya gelir” dedi.

Gözden Kaçmasın Milli boksör Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya Haberi görüntüle

SÜPER KUPA’DA KAYBEDEN KAZANANI ALKIŞLADI, TARAFTAR İYİ BİR ORTAM SERGİLEDİ

Koç ayrıca Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa mücadelesini de örnek gösterirken “Futbol birleştirici olmalı ve sokaktaki halka umut vermeli. Süper Kupa’da replikasını gördük, kaybeden taraf kazananı alkışladı. Taraftarlar iyi bir ortam sergiledi. İnşallah futbolu daha ileriye götüreceğiz.” dedi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise dünkü zirve öncesi BeIN Sports’a açıklamalarda bulundu. Göreve geldikten sonra ‘Renk ayrımı yok, güçlü ayrımı yok” diyerek tek talimat verdiğini ifade eden Hacıosmanoğlu “Taraftarlar, tarafsızlığımızdan zerre kadar endişe etmesinler. Biz sahada başarıların kazanılmasının teminatıyız” dedi.

Haberin Devamı

HAKAN ‘GÖZÜMÜZ AYDIN BAŞKANIM’ DEDİ MONTELLA DA GÖREVİNE DEVAM EDECEK

TFF Başkanı, Montella ile yola devam edeceklerini açıklarken, Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile arasında geçen diyaloğu da şöyle aktardı: “Milli Takım’da da sıkıntılar var. Bizim olduğumuz yerde takımda bütünlük olacak. Beni İtalyan bir numara aradı ama kayıtlı olmayan numaraları açmıyorum. Sonra bir mesaj geldi, ‘Başkanım ben Hakan Çalhanoğlu, arayabilir miyim?’ yazıyordu. Aradı, ilk söylediği ‘gözümüz aydın olsun başkanım’ oldu. ‘Gözümüz aydın’ demesinde bile bir mesaj var. Bu futbolcuların öz güvenini yerine getireceğiz. Takımın içinde kardeşlikte bir eksiklik varsa tamamlayacağız. Aile samimiyeti olunca başarı geliyor.”