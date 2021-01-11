Riva'da kritik zirve! TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kulüp başkanları...
Süper Lig Kulüp Başkanları, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile buluşacak. 13 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14:00'te başlayacak toplantıda özellikle ekonomik sorunlar ve hakem hataları masaya yatırılacak ve çözümler aranacak.
Kulüpler Birliği, 13 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14:00'te Türkiye Futbol Federasyonu ile Riva Tesisleri'nde bir araya gelecek.
Süper Lig kulüp başkanları, bugünkü zirvede TFF Başkanı Nihat Özdemir ile buluşacak. Toplantıda özellikle ekonomik sorunlar ve hakem hataları masaya yatırılacak ve çözümler aranacak.
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