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Haber Giriş: 11.02.2020 - 08:56,Son Güncelleme:/

Riva'da kritik toplantı! TFF ve Kulüpler Birliği...

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Riva'da kritik toplantı! TFF ve Kulüpler Birliği...

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı, TFF'nin daveti üzerine bugün Riva'da gerçekleştirilecek.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı, TFF'nin daveti üzerine bugün Riva'da yapılacak.

12.00'de başlayacak toplantıya kulüp başkanları ve kulüp temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek katılacak. (Sabah)

Rivada kritik toplantı TFF ve Kulüpler Birliği...

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