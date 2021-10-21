Riva'da kritik hakem zirvesi! İspanya ve İngiltere modeli...

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Süper Lig’de daha 9 hafta geride kalmasına karşın hakemler ve Merkez Hakem Kurulu en çok tartışılan konular olarak zirvedeki yerini korurken dün Riva’da TFF Yönetimi ile Kulüpler Birliği arasında kritik bir zirve gerçekleşti. TFF Başkanı Nihat Özdemir’in yurt dışında olması nedeniyle toplantıya TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı başkanlık yaptı. Federasyon Yönetim Kurulu ile olan Kulüpler Birliği adına Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç, Burak Elmas ve Süleyman Hurma katıldı.

HAKEMLİĞE İSPANYA İNGİLTERE MODELİ

TFF’nin Riva’daki merkezinde gerçekleşen buluşmada kulüpler özellikle 5 madde üzerinde durarak, kurullarda akraba ilişkilerinin sonlandırılması, hakem notlarının açıklanması, İspanya ve İngiltere’deki gibi hakem modeli izlenmesi, Kulüpler Birliği’nden kurullara yetkili tayin edilmesi ve VAR hakemleri ve saha hakemleri ayrı yetiştirilmesini talep etti. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu zirvenin ardından şunları söyledi:

SORUNLARLA iLGiLi TFF iLE AYNI DÜŞÜNECEDE OLMAK UMUTLANDIRIYOR

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“Türk futbolunun kronikleşmiş problemi haline gelen MHK yapısı ve kararları, atamalar, gözlemci, hakem kararları ve bütün konuları içeren problemlerle alakalı olarak federasyonla aynı düşünce yapısına sahip olmamız, geleceğe yönelik sorunların çözülmesi açısından bizleri umutlandırıyor. Toplantıda görüşmelerimizi, sıkıntıları, sorunları ve çözüm önerilerimizi paylaştık. Bunların arasında ivedilikle kısa ve orta vadede atılması gereken adımlar var. Kendi aramızda belirlemiş olduğumuz daraltılmış bir çalışma grubu ile birlikte önümüzdeki hafta başı bir araya gelip çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

SORUNLARI MASAYA YATIRDIK YÜZDE 80-90 FiKiR BiRLiĞi iÇiNDEYiZ

“Şahıslarla, isimlerle ilgili olarak hiçbir şekilde bir konu gündeme gelmedi. Bunu defalarca dile getirdik. Bizim sıkıntımız kişilerle alakalı değil. Sistemdeki sıkıntıların neticesinde ortaya çıkan sorunlarla alakalı bir durum. Metin Tokat’ın istifası bizimle alakalı değil, federasyonun kendi içinde yaşadığı bir durum. Bütün sorunları masaya yatırdık. Yüzde 80-90 fikir birliği içerisindeyiz. Çalışma grubunun yaptığı çalışmalar ilgili yönetim kurullarının önüne gelecek. Yönetim kurullarının alacağı kararla uygulamaya konacak.”

TÜRK HAKEMLİĞİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNECEK

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Kulüpler Birliği ile dün Riva’da gerçekleştirilen zirve ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’nundan resmi bir açıklama gelmezken, toplantıya başkanlık eden TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı buluşma öncesinde olumlu mesajlar verdi. Yardımcı zirve öncesinde NTV’ye yaptığı açıklamada “Kulüplerimiz hakem atamalarında sisteme daha fazla dahil olmak istiyor. Daha fazla şeffaflık istiyor. Biz de şeffaflıktan yanayız. İletişime ve çözüm önerilerine açığız.

CEVAP ARAYACAĞIZ

Kulüplerin Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı’nın değişmesine yönelik talepleri yok. Fakat FIFA ve UEFA’nın talimatlarında hakem atamalarından tek sorumlu olarak ülke federasyonları gösterilir. Biz kulüplerimizin taleplerine cevap vermeye çalışacağız” dedi. Yardımcı toplantı sonrası ise “TFF bu serzenişlere kayıtsız kalmayacağımızı değerli başkanlarımıza ilettik. Önemli adım attık” ifadelerini kullandı.

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İŞTE KULÜPLER BİRLİĞİ’NİN FEDERASYONDAN İSTEDİĞİ 5 DEĞİŞİKLİK

1- Kurullarda akraba ilişkileri sonlandırılmalı.

2- Hakem notları kamuoyuna açıklanmalı.

3- İspanya ve İngiltere’deki gibi bir hakem modeli izlenmeli.

4- Kulüpler Birliği’nden kurullara yetkili tayin edilmeli.

5- Var hakemleri ve saha hakemleri ayrı yetiştirilmeli

TÜRK SPORUNA HiZMET HEYECANLA SÜRECEK

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun Ankara’da yapılan 18. Olağan Genel Kurulu’nda, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez yeniden başkan seçildi. 662 delegenin katılımı ile gerçekleştirilen genel kurulda Ali Düşmez oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alarak üst üste 4. kez başkanlığa seçildi.

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PROJELER BAŞLIYOR

Düşmez delegelere yönelik yaptığı teşekkür konuşmasında “Çalışmalarımıza büyük bir heyecanla devam edeceğiz. ASKF’lerle birlikte Türk sporuna hizmetlerimiz artarak sürecek. Pandemi döneminde programını yapıp ertelemek durumunda kaldığımız projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.