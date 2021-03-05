Riot Games’ten TSM CEO ve ortak kurucusuna ceza

TSM ortak sahibi ve CEO'su Andy "Reginald" Dinh, Riot Games tarafından "yakışıksız davranış" nedeniyle 5000 dolarlık para cezasına çarptırıldı. Cezanın sebebi ise Reginald ve Cloud9’ın destek oyuncusu olan Twitter ile konuşmalarının kişisel bir boyut alması.

Tartışma, LCS’nin yeni oyuncu transfer kurallarının ardından başladı. Takımların oyuncu alma alanını kısıtlayan bu kuraldan ise çoğu takım sahibi memnun değil. Cloud9 oyuncusu Philippe “Vulcan” Laflamme ise bu konuda eğer takım sahipleri sürekli oyuncu ’ithal etmek’ istiyorsa direkt lig değiştirebilecekleri yönünde yorum yaptı. Bunun üzerinde Reginald sert bir çıkış yaparak eğer böyle bir şey yapsalardı “hem işten çıkarılacağını hem de asgari ücretle çalıştırılacağını” söyledi. Reginald’ın bu profesyonellik dışı sözleri ise pek çok kişiden tepki topladı.

Travis Gafford's Hotline League yayınında ise Riot Games’in, Andy "Reginald" Dinh’e kullandığı uygunsuz iletişim biçimi sebebiyle para cezası verdiğini söyledi.

“Riot Games’e ulaştım ve kendisine uygunsuz sözleri sebebiyle 5000 dolar ceza verildiğini öğrendim.”

Takım ve organizasyon sahipleri, Riot'u şu anda takımları için yurt dışından oyuncu getirme hakkını sınırlayan oyuncu transfer kısıtlamalarını kaldırmaya zorluyor. LCS takım sahipleri, bu tür kısıtlamaların Güney Kore, Çin ve Avrupa'nın hâkim olduğu bir espor başlığında rekabet etme kabiliyetlerinin azalttığını iddia ediyor.

Reginald daha sonra Vulcan'dan özür diledi ve açıkça yazdığı şeylerin o anlamda yazmadığını iddia etti:

“Vulcan’a söylediklerimde ileri gittim. Olayın sonrasında kendisine ulaşarak özür diledim. Sağlıklı bir iletişim kurduk ve kendisinin alınmadığını söyledi. Bir daha resmi konular hakkında konuşurken kendimi daha net ve açık bir şekilde ifade etmeye çalışacağım.”