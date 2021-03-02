Riot Games’ten League of Legeds için yeni güncelleme paylaşımı geldi

Riot Games yeni bir geliştirici güncellemesi blog gönderisi paylaştı. Geliştiriciler bu paylaşımda 2021 senesinde League of Legends’a eklenen eşyalara yönelik fikirlerini belirtti. Özellikle efsanevi kategorisindeki eşyalara değinildi.

Efsanevi eşyalar, sezon öncesinde ihtişamlı eşyaların altında bir sınıf olarak tanıtılmıştı. Şampiyonlar bu eşyaları, eşya yapılarının geri kalanını artırmak için satın alabiliyor. Güncellemenin geri kalanında her şampiyon sınıfına ve ilgili üyelerin uygulanabilir Eşsiz Öğeler oluşturma yüzdelerine ayrıntılı olarak değiniliyor.

Geçtiğimiz aylarda yeni sezona ilişkin bilgilerin paylaşılmasının ardından hayranlar daha fazla detay için bekleyişe girmişti. Riot Games bununla birlikte bahsedilen her şeyin geliştirme aşamasında olduğunu, bu yüzden süreç boyunca değişikliklerin yaşanabileceğini söylemişti.

Riot Games yayımladığı son güncelleme gönderisiyle karakterlere ve eşyalara ilişkin görsellerle detaylı açıklama yaptı. League of Legends geliştiricilerinin yayımladığı yazıya buradan ulaşılabilir.