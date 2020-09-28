Riot Games’in Yeni Şampiyon Yol Haritası Belli Oldu

Güncellemede yayınlanacak bir sonraki şampiyonu çevreleyen dil, büyük olasılıkla “Piltover ve Zaun’un yeni yükselen yıldızı” Seraphine olduğunu gösteriyor. Bahsedilen ikinci şampiyon, Riot Games’in geliştiricileri tarafından son derece tehlikeli bir kaçak suçlu olarak tanımlanan inanılmaz derecede güçlü bir destek.

Gizemli kaçak destek, 2020’de piyasaya sürülecek son şampiyon olacak ancak 2021’de piyasaya sürülecek ilk şampiyon, romantizm için sapkın bir saplantıya sahip bir orman savaşçısı olarak da bahsedildi.

Zaun’un Delisi

Dr. Mundo’nun yenilenmesindeki ilerleme de geliştirici güncellemesinde gösterildi. Tüm panodaki görsel güncellemenin yanı sıra, Zaun’un Delisi ayrıca oynanış güncellemeleri ve yaşam kalitesi değişiklikleri alacak. Riot Games’in hedefi Dr. Mundo’yu basit bir şampiyon olarak tutmak.

Riot Games Baş Şampiyon Yapımcısı Ryan ‘Reav3’ Mireles, ”Genel olarak, Mundo’nun oynanışını oldukça benzer tutacağız” diye yazdı. “Elbette, daha fazla beceri ifadesi, tatmin ve karşı oyun eklemek için birçok becerisinde ince ayarlar ve değişiklikler olacak ancak yine de sevdiğimiz aynı eski Mundo gibi hissettirecek.”

Reav3, güncellemenin sonunda, geliştiricilerin bir sonraki yenilemeyi hangi şampiyonun alması gerektiğini görmek için topluluğa anket yapmak isterken, anketin web sitesinin arka ucundaki teknik zorlukların tamamlanmadan önce ilerlemeyi durdurduğunu da kabul etti. Riot Games’in bir sonraki seçimi, topluluk tarafından iyi karşılanacağına inandıkları bir seçimdir ve bir sonraki Şampiyon Yol Haritası güncellemesi kadar erken tanıtılabilir.