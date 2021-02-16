Riot Games’in CEO’suna cinsel istismar suçlaması

Eski Yönetici Asistanı Sharon O'Donnell davayı 7 Ocak'ta Los Angeles Stanley Mosk Adliyesinde açtı. Dava, Nicolo Laurant'ın yanı sıra Riot Games'i de hedef alıyor. O’Donnell davada, karşı tarafı cinsiyet ayrımcılığı, cinsel taciz; maaşlarda, tıbbi harcamalar ve tazminatlarda cinsiyet ayrımcılıkla suçluyor.

Dava için verdiği ifadeler, Riot için çalışırken tacize uğradığı anları barındırıyor. Davacının iddialarına göre O’Donnell, kendisine verilmeyen avanslarını istediği zaman işten kovuldu. Ağır iş yüküne maruz bırakılan çalışan, fazla mesailerinin ödemelerini de alamadı ve hakkını istediğinde ise işine son verildi.

Riot ise haksız fesih iddialarına karşı kendini savundu: “Durumla ilgili söyleyebileceğimiz ilk şey bahsi geçen çalışanın Riot’tan nasıl ayrıldığıyla ilgili. Davacı, yedi aydan uzun bir süre önce, çeşitli çalışanlarımızdan gelen çok sayıda belgelenmiş şikâyete dayanarak şirketten ihraç edildi. Bunun aksini iddia eden söylemler yalandır.”

Riot Games, şirketi soruşturmaya açtı ve tam işbirliği sözü verdi. Bir karar verilene kadarsa Nicolo Laurent şirketteki yerini koruyacak.

Ancak elbette ki bu Riot’un cinsel istismar, taciz, ayrımcılık gibi konularla başının ağrıdığı ilk dava değil. 2019 yılındaki bir davada, davacılara 10 milyon dolarlık ödeme yapıp kadın çalışanlara daha iyi bir çalışma ortamı sağlama sözü vererek bir dava kapanmıştı. Ancak periyodik olarak Riot’a yöneltilen suçlama ve açılan davalara bakılırsa Riot sözünü tutmak için herhangi bir çaba harcamıyor.