Riot Games yeni Valorant karakterini duyurdu
Riot Games paylaştığı bir blog gönderisine Act III ile Valorant’a gelecek değişikliklere değindi. Yeni Act ile birlikte oyuna gelecek başlıca değişiklikler arasında yeni bir harita, yeni bir Ajan ve yenilenen rekabet sistemi var.
Icebox isimli kar temalı haritanın geleceği zaten doğrulanmıştı ancak gelecek yeni karaktere ait bilgiler henüz tam olarak açıklanmadı. Ancak bu veri madencilerini yeni ajana dair bir ipucu aramak için oyunun yazılım dosyalarına inmeye teşvik etti.
Veri madencilerinin edindiği bilgilere göre Valorant’a gelecek yeni karakter Skye adında kadın bir ajan. Özellikleri ise Sova ve Sage arasında olacak gibi görünüyor. Henüz resmi olamayan ancak veri madencilerinin ulaştığı özellik bilgileri şu şekilde:
- Belli bir etki alanındakileri iyileştirme gücü (kendisini iyileştiremiyor)
- Uzaktan kontrol edilebilen bir drone
- Alan kontrolü için kullanılabilecek bir kuş
- Karakterin ultisi ise düşmanları yakalamaya çıkan üç kurt
Farklı kategorilerde birçok özelliği barındıracak gibi duran yeni ajan, birçok oyuncu tarafından çok sevilecek gibi duruyor. Ancak yeni karakter oyuna 27 Ekimdeki güncellemeyle gelecek.
A new map that's ice cold, an update about our next Agent, upcoming competitive changes, and more.— VALORANT (@PlayVALORANT) October 7, 2020
Get the info on what's coming when Act III drops on October 13th and beyond: https://t.co/YXjzFF0x8f pic.twitter.com/CAAVueBUVJ
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