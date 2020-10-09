Riot Games yeni Valorant karakterini duyurdu

Icebox isimli kar temalı haritanın geleceği zaten doğrulanmıştı ancak gelecek yeni karaktere ait bilgiler henüz tam olarak açıklanmadı. Ancak bu veri madencilerini yeni ajana dair bir ipucu aramak için oyunun yazılım dosyalarına inmeye teşvik etti.

Veri madencilerinin edindiği bilgilere göre Valorant’a gelecek yeni karakter Skye adında kadın bir ajan. Özellikleri ise Sova ve Sage arasında olacak gibi görünüyor. Henüz resmi olamayan ancak veri madencilerinin ulaştığı özellik bilgileri şu şekilde:

Belli bir etki alanındakileri iyileştirme gücü (kendisini iyileştiremiyor)

Uzaktan kontrol edilebilen bir drone

Alan kontrolü için kullanılabilecek bir kuş

Karakterin ultisi ise düşmanları yakalamaya çıkan üç kurt

Farklı kategorilerde birçok özelliği barındıracak gibi duran yeni ajan, birçok oyuncu tarafından çok sevilecek gibi duruyor. Ancak yeni karakter oyuna 27 Ekimdeki güncellemeyle gelecek.