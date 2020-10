Riot Games yeni Valorant karakterini duyurdu

Icebox isimli kar temalı haritanın geleceği zaten doğrulanmıştı ancak gelecek yeni karaktere ait bilgiler henüz tam olarak açıklanmadı. Ancak bu veri madencilerini yeni ajana dair bir ipucu aramak için oyunun yazılım dosyalarına inmeye teşvik etti.

Veri madencilerinin edindiği bilgilere göre Valorant’a gelecek yeni karakter Skye adında kadın bir ajan. Özellikleri ise Sova ve Sage arasında olacak gibi görünüyor. Henüz resmi olamayan ancak veri madencilerinin ulaştığı özellik bilgileri şu şekilde:

Farklı kategorilerde birçok özelliği barındıracak gibi duran yeni ajan, birçok oyuncu tarafından çok sevilecek gibi duruyor. Ancak yeni karakter oyuna 27 Ekimdeki güncellemeyle gelecek.

A new map that's ice cold, an update about our next Agent, upcoming competitive changes, and more.



Get the info on what's coming when Act III drops on October 13th and beyond: https://t.co/YXjzFF0x8f pic.twitter.com/CAAVueBUVJ