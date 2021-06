Riot Games, Valorant’ın karmaşık optimizasyon sürecine değindi

Salı günü gelen Valorant 2.1 yamasıyla birlikte Riot, orta ve yüksek donanıma sahip bilgisayarlara daha iyi bir istemci kare hızı performansı sundu. Bu süreçte oyunun nasıl optimizasyon iyileştirmelerinden geçtiğini ve sürecin nasıl işlediğine ait detayları Riot Games’in QA (Kalite Kontrol) Müdürü Kevin O’Brien, sosyal medya üzerinden paylaştı.

Seeing some conversation about performance optimizations in VAL, so here's a thread about what we actually DO in order to make perf optimizations.



"Just optimize the game" - but what does that actually entail? I'm only going to talk about CPU optimization for sake of simplicity.