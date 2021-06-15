Riot Games, Valorant’ın karmaşık optimizasyon sürecine değindi

Salı günü gelen Valorant 2.1 yamasıyla birlikte Riot, orta ve yüksek donanıma sahip bilgisayarlara daha iyi bir istemci kare hızı performansı sundu. Bu süreçte oyunun nasıl optimizasyon iyileştirmelerinden geçtiğini ve sürecin nasıl işlediğine ait detayları Riot Games’in QA (Kalite Kontrol) Müdürü Kevin O’Brien, sosyal medya üzerinden paylaştı.

Seeing some conversation about performance optimizations in VAL, so here's a thread about what we actually DO in order to make perf optimizations.



"Just optimize the game" - but what does that actually entail? I'm only going to talk about CPU optimization for sake of simplicity. — Kevin O'Brien (@Koalifier) June 9, 2021

“Öncelikle CPU’da neler olup bittiğini anlamamız gerekiyor. Oyunun işlemci üstünde nasıl bir yükü olduğunu, her kare başına neler yapıldığını, kare başına değişmeyen değerleri, sürekli değişen şeyleri ve büyük yüklere sebep olan şeyleri bilmemiz gerekiyor. İyileştirilebilecek bir sorun ve alan belirlendiğinde ise yapılıp yapılmaması gereken şeyleri ve erteleyebileceğimiz şeyleri belirliyoruz.”

Valorant’ta gerçekleşen her şeyin işlemci üzerinde bir yükü olduğunu söyleyen O’Brien; “Örneğin Raze ile oynarken bombadan silaha geçmek için CPU kullanıyorsunuz. Geçişi sağlamak için gerçekleşen işlem, oynayan animasyon ve yaptığınız her şeyin etkisi var.” Dedi.

Oyun ilk çıktığında optimizasyon için daha fazla seçenekleri olduğunu ancak şu an için daha kısıtlı hareket edebildiklerini söyleyen O’Brien, “Optimizasyon, oyunu daha iyi ve fantastik yapmak için var. Ancak bunu yapmak zaman geçtikçe daha da zorlaşıyor dedi.”

Son olarak optimizasyonun zor bir süreç olduğunu söyleyen O’Brien, oyunu iyileştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.