Riot Games, Valorant’ın bölgesel turnuvalarının büyüyeceğini söyledi

Riot Games sonunda NODWIN Gaming işbirliği ile Hindistan ve Güney Asya bölgesi için VCT’ye bir bölgesel eleme geleceğini açıkladı.

Valorant Conquerors Championship adı verilen etkinlik 2.500.000 Hindistan Rupisi (INR) değerinde bir ödül havuzuna sahip olacak. Etkinlik sonunda APAC Last Chance Qualifier'a belli bir slot kadar takım gönderilecek. Elemenin ardında Valorant Champions Tour büyük finallerine bir takım gönderilecek.

NODWIN Gaming Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Akshat Rathee ve Hindistan ve Güney Asya bölgesi Riot Games Yayın Lideri Sukamal Pegu ile yapılan bir röportaj bulunuyor.

Soru: VCT sonunda Valorant Conquerors Championship (VCC) ile birlikte Hindistan'a geliyor. Eminiz ki bütün bölge bunun için çok heyecanlı ve sabırsız bir şekilde bu anı bekliyor. Fakat VCT’nin Hindistan’a bu kadar geç gelme sebebi nedir?

Sukamal Pegu: Bu bölgedeki kitlemize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Oyuna verdiğiniz destekten dolayı onur duyduk, Güney Asya bölgesine VCT’yi getirmemizin bu kadar uzun sürmesinden dolayı özür dileriz. Valorant’ın bölgede başarılı olacağını biliyorduk ve altyapı, taban turnuvalar, yerel ödemeler gibi özellikler için sizlere en iyi deneyimi sunmaya özen gösterdik.

VCT söz konusu olduğunda, bu bölgede turnuvaları sunacak mümkün olan en iyi ortağı bulduğumuzdan emin olmak istedik. Güney Asya’yı bu tura almayı planladığımızda her şeyin yerli yerinde olduğundan emin olmalydık, teslimat ortağı, lojistik ve operasyonlar her türlü iş için. Bunlar da uzun zaman aldı. Baktığınızda gecikmiş gibi gözükebiliriz fakat yoğun bir program içinde çalışarak sizler için her şeyin en iyisinin olduğundan emin olmak istedik. Güney Asya Valorant ihtiyaçlarını her zaman dinliyoruz ve bunları size ödün vermeden sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Soru: VCC için NODWIN Gaming, Riot Games ile birlikte çalışacak. Peki bu proje için diğer ekipler arasında neden NODWIN Gaming’i seçtiniz?

Sukamal Pegu: Bu bölgedeki çalışabileceğimiz kişilere baktığımızda gerçekten çok fazla seçenek vardı. Bölgedeki Valorant turnuvaları ve araçları neredeyse dünyanın en iyileri ile karşı karşıya gelecek seviyedeydi. Hatta bazıları hem katılım hem izlenme rekorları kırdı. NODWIN Gaming’in bölge için en büyük uluslararası eSpor etkinliklerinden bazılarını sunma konusunda sağlam bir deneyimi bulunuyor. Bu ortaklık ile birlikte en iyi bölgesel Valorant etkinliğini gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Soru: Hindistan bölgesinin Riot sponsorluğundaki etkinliklere katılım olasılığı açısından daha iyi bir frekans bekleyebilir miyiz?

Sukamal Pegu: Elbette. Valorant nispeten yeni bir oyun ve dünya çapındaki eSpor ekosisteminin temellerini henüz atıyoruz. Güney Asya bölgesinin bundan sonraki yol haritalarımızda kesinlikle çok daha fazla olacağını da göreceksiniz.

Soru: Hindistan ve Güney Asya bölgesindeki oyuncular arasında hilecilerin sayısındaki artışa büyük bir öfke bulunuyor. Bu tür hesapların ve kullanıcıların daha dikkatli bir şekilde ele alınmasını ve hilelerin el ile önüne geçilmesi konusunda bir beklentimiz olmalı mı?

Sukamal Pegu: Bu olayların farkındayız ve olanları çok ciddiye alıyoruz. Oyuncu Destek ekibimizle birlikte oyun ve platform ekiplerimiz, oyunumuzda kötüye kullanımla mücadele edebilmemiz için çok çalışıyor. Topluluklarımızın herkes için güvenli ve kapsayıcı olmasını sağlamak için oyun dışında da teyakkuzdayız.

Soru: Valorant’ın Hindistan sahnesini takip ediyor musunuz? Eğer ediyorsanız takımlar ve oyuncu olarak favorileriniz kimler?

Sukamal Pegu: Bölgede önde gelen ortaklarla yapılan etkinlikleri takip ediyorum. Global Esports, Team Mahi, Portal Esports vb. takımlardan gördüğüm oyun kalitesi tek kelimeyle olağanüstü ve onlara yaklaşan Güney Asya VCT etkinliğinde en iyisini diliyorum. Bu kadar büyük turnuvalardaki karşılaşmalarını görmek için sabırsızlanıyorum!

Soru: NODWIN her zaman uluslararası düzeydeki etkinlikleri Hint eSpor sahnesine getirmenin ön saflarında yer aldı. VCT parterliği NODWIN için ne ifade ediyor?

Akshat Rathee: VCT 2021’in bir parçası olarak NODWIN VCC birçok açıdan Güney Asya bölgesi için çok önemli. İlk olarak, Valorant eSpor küresel yol haritasında Güney Asya için bir yere sahip olmak topluluğumuz için bir sıçrama tahtasıdır. İkincisi, Güney Asya'daki takımlar ve oyuncular için her yıl VCT'ye yönelik hedefler belirleyecek bir NODWIN IP'sidir. Ve son olarak, dünyaya birinci sınıf içerik sunmak için en iyi şansımız budur. Geçmişte yaptığımız her şeyden sonra VCC, Güney Asya bölgesinin önemini ve NODWIN Gaming'in küresel düzeydeki etkisini en çok simgeleyen içerik oluyor.

Soru: Agni serilerinden sonra bu sizin düzenlediğiniz ikinci büyük Valorant etkinliği oluyor. NODWIN'in başka bir büyük Valorant etkinliği düzenlemeden önce bu kadar beklemesinin özel bir nedeni var mıydı?

Akshat Rathee: NODWIN'de her zaman yeni turnuvalar oluşturmaya ve bunları belirli bir amaca hizmet edecek şekilde yürütmeye bakıyoruz. “Başka bir turnuva” yapmanın cazibesi çok yüksek, ancak ekosisteme gerçekten nasıl değer katabileceğimizi görmeliyiz. VCC'nin artık küresel VCT 2021'e yönelik bir slotu var ve bu artık NODWIN'in her zaman arzuladığı yerelden küresele yükselişe uyuyor. VCT’nin bölgeye kapılarını açmış olması Valorant’ın listemizde daha büyük bir şekilde yer alması kaçınılmaz oluyor.