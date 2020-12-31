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Haber Giriş: 31.12.2020 - 11:39 | Son Güncelleme:

Riot Games Valorant Global İstatistiklerini Açıkladı

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Riot Games Valorant Global İstatistiklerini Açıkladı
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Valorant global istatistikleri, bir yıl sonu sürprizi olarak Riot Games tarafından açıklandı. Bu istatistiklerin bazıları kimse için sürpriz olmasa da bazıları hayli şaşırtıcı. Güncelleme döngüsü tatil dönemi için yavaşlamış durumda, çoğu geliştirici evden çalışsa da çoğu yeni yıla kadar resmi tatilde.

Burada yayınlananlar gibi küçük istatistikler oyuncuların güncellemeler arasında da oyuna bağlı kalmasını sağlayan etmenler olarak görülüyor. 

İlk görselde “en ölümcül silahlar” gösterilirken ikinci görselde oyunun çıkışından bu yana oynanan en uzun maç gösterilmekte. 

En ölümcül silah görselini incelerken bunun kimse için sürpriz olması beklenmiyordu. Tasarımından kaynaklı olarak, ortalama oyuncunun kullandığı en iyi silahlar Vandal ve Phantom idi. Bu ikisini takip eden silah ise Spectre oldu. Listede Operator görmediği için şaşıran oyuncular da olabilir.

Sonraki görselde ise oldukça şaşırtıcı olan “2020’nin en uzun oyunu” var. Ascent haritasında tam 58 round, 1 saat 28 dakika süren bir oyundan bahsediyoruz. Bu oyun muhtemelen dünyada görebileceğiniz en inatçı oyuncuları barındırıyor çünkü bir noktadan sonra sadece bir oyuncunun pes edip oyunu bırakmasıyla oyun beraberliğe gidiyor. Oyunun nasıl sonuçlandığını maalesef Riot Games açıklamadı, ama bu kadar uzun bir oyundan sonra umarız biri zafere ulaşmıştır.

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