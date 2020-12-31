Riot Games Valorant Global İstatistiklerini Açıkladı

Burada yayınlananlar gibi küçük istatistikler oyuncuların güncellemeler arasında da oyuna bağlı kalmasını sağlayan etmenler olarak görülüyor.

We're wrapping up 2020 with a look back at game stats.



We can finally settle the Phantom vs. Vandal debate! The Vandal beat out Phantom and Spectre as this year's deadliest weapon.



The longest game of 2020 lasted a whopping 58 rounds. pic.twitter.com/OUY9ZngnqZ — VALORANT (@PlayVALORANT) December 28, 2020

İlk görselde “en ölümcül silahlar” gösterilirken ikinci görselde oyunun çıkışından bu yana oynanan en uzun maç gösterilmekte.

En ölümcül silah görselini incelerken bunun kimse için sürpriz olması beklenmiyordu. Tasarımından kaynaklı olarak, ortalama oyuncunun kullandığı en iyi silahlar Vandal ve Phantom idi. Bu ikisini takip eden silah ise Spectre oldu. Listede Operator görmediği için şaşıran oyuncular da olabilir.

Sonraki görselde ise oldukça şaşırtıcı olan “2020’nin en uzun oyunu” var. Ascent haritasında tam 58 round, 1 saat 28 dakika süren bir oyundan bahsediyoruz. Bu oyun muhtemelen dünyada görebileceğiniz en inatçı oyuncuları barındırıyor çünkü bir noktadan sonra sadece bir oyuncunun pes edip oyunu bırakmasıyla oyun beraberliğe gidiyor. Oyunun nasıl sonuçlandığını maalesef Riot Games açıklamadı, ama bu kadar uzun bir oyundan sonra umarız biri zafere ulaşmıştır.